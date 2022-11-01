Ortak Hedef, 2030’a Kadar 10 Gigavattlık Deniz Üstü Rüzgar Santralleri Kurmak

Marentech Expo’ya katılan sektörün önemli isimlerinden gelen açıklamalar, başta Türkiye ve bölge ülkeleri olmak üzere Avrupa’da da büyük yankı uyandırdı.

Fuar İzmir’de düzenlenen ve 10 yılda 12 milyar euroluk hacmi buluşturacak eşsiz bir ticaret platformu da olan Marentech Expo 2022 Deniz Üstü Enerji Teknolojileri Fuarı ve Konferansı'nda, sektörde dünyaya yön verecek konferanslar serisi büyük dikkat çekti.

Fuara video konferans yoluyla katılan WindEurope Üst Yöneticisi Giles Dickson yaptığı açıklamada, deniz üstü rüzgar enerjisinin, ülkeler açısından yerlilik, istihdam ve büyüme anlamında önemli bir kaynak olduğunu söyledi.

Deniz üstü rüzgar enerjisinin Kuzey Avrupa'ya has bir enerji kaynağı olmaktan çıktığını vurgulayan Dickson, "Halihazırda Avrupa'da 100 megavata yakın yüzer deniz üstü kurulumu bulunmakta. Farklı ülkelerin hedeflerine bakarsak, artık 2030 için Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa'da 10 gigavat yüzer deniz üstü rüzgar kurulumu gerçekleşmesini bekleyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Denizüstü Rüzgar Enerjisi Derneği (DÜRED) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Durak da deniz üstü rüzgar enerjisi santrallerinin (RES) özellikle son 10 yılda Avrupa'da ciddi ivme kazandığını söyledi. Durak, "Bugün 12 bin megavata yakın bir kurulu gücümüzle şu an Avrupa'da dört veya beşinci sıradayız. 3 bin megavatlık yeni projelerde devreye girince belki ilk üçe doğru gideceğiz" diye konuştu.

ULUSLAR ARASI İŞ GÖRÜŞMELERİNDE TEMELLER ATILDI

Bu arada İzmir Kalkınma Ajansı ve Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA) tarafından yürütülen ve BEST For Energy Projesi kapsamında düzenlenecek dört "temiz buluşma" etkinliğinden üçüncüsü de yine Marentech Expo’da İzmir’de gerçekleştirildi.

Bu kapsamda İzmir ve çevresinde temiz enerji sektörüne ekipman üreten ve hizmet sağlayan 20 firma, Azerbaycan, Danimarka, Yunanistan, Norveç, Kazakistan, Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kore ve Ukrayna ülkelerinden muhataplarıyla toplam 65 adet iş görüşmesi gerçekleştirdi. Bu ikili iş görüşmeleri ile yeni uluslararası iş bağlantılarının da temeli atıldı.

RÜZMER 2023‘TE YENİ ÖLÇÜMLER YAPACAK

Fuarın dikkat çeken bir başka konusu da RÜZMER oldu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Ferhat Bingöl, Marentech Expo 22'de yaptığı sunumda, Türkiye'nin büyük bir deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Rüzgar Enerjisi Meteorolojisi ve Çevresel Test ve Analiz Merkezi (RÜZMER) ile bu konularda çalışmalar yapmayı planladıklarını, RÜZMER’in 2023'te faaliyete başlayacağını belirten Bingöl, RÜZMER envanterine katılacak yeni cihaz sayesinde ölçümleri daha üst seviyelere çekebileceğini, bu cihazın Türkiye'de ilk defa kendi merkezlerinde olacağını vurguladı.

"TİCARET HACMİMİZE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK"

Marentech Expo 2022’nin organizasyonunu gerçekleştiren BİFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural da yaptığı açıklamada, alanında lider ve uluslar arası bir etkinlik olan Marentech EXPO’yu Türkiye’ye kazandırmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydederek, ‘’Bundan sonra marka olmuş bir Marentech ile Türk firmaları tüm dünyada daha fazla tanınacak. Türkiye’de deniz üstü rüzgar enerjisinin daha fazla konuşup tartışılacak olması, sektörü ileri noktalara taşıyacaktır. Enerji kıtlığının olduğu günümüzde deniz üstü rüzgar enerji santraller efektif bir çözümdür. Marentech Expo, Türkiye deniz üstü enerji sektörünün ticaret hacmine büyük katkı ve ivme sağlayacak. Biz 2023 yılı içinde şimdiden çalışmalarımıza başladık. 11-13 Mayıs 2023’te yeniden bir arada olacağız’’ diye konuştu.