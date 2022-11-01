Tunus'tan Her Yıl Binlerce Göçmen Avrupa Hayaliyle 'Ölüm Teknelerine' Biniyor

Tunus’ta “ölüm teknelerine” binen farklı uyruklardan binlerce düzensiz göçmen daha iyi bir yaşam hayaliyle Avrupa’ya geçmeyi amaçlıyor.

Akdeniz'de sıkça meydana gelen tekne facialarına rağmen her yıl sayıları artan düzensiz göçmenler ölüm pahasına hayallerinden vazgeçmiyor.

Tunus’un güneyinde yer alan Sfaks kenti, yasa dışı göç için kullanılan kıyıların başında geliyor.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, sıkış tıkış bindikleri teknelerle 170 kilometre uzaklıktaki İtalya’ya bağlı Lampedusa Adası'na ulaşmaya çalışıyor.

Göçmenlerin bir kısmı hedefine ulaşırken bir kısmı denizde can veriyor. Bu sonu belirsiz yolculuk nedeniyle düzensiz göçmenleri taşıyan tekneler, "ölüm tekneleri" olarak anılıyor.

Sfaks Tunus’un en büyük balıkçı limanına sahip

Tunus güvenlik güçlerinin muntazaman yürüttüğü deniz devriye görevinde hemen her gün onlarca düzensiz göçmen yakalanıyor.

AA ekibi, Sfaks açıklarında 280 göçmenin gözaltına alındığı deniz devriye görevine katıldı.

Görev sırasında açıklamada bulunan Sfaks Deniz Muhafızları Bölge Müdürü Tuğgeneral Sabri Yunis, düzensiz göçmenlerin neden Sfaks kıyılarını tercih ettiğini anlattı.

Sfaks’ın Tunus’taki en büyük balıkçı limanına sahip olduğunu söyleyen Yunis, "Düzensiz göçmenlerin çoğunlukla Sfaks’ı seçmelerinin en önemli sebebi, bu kentteki tekne teknolojisinin gelişmiş olması. Ülkenin en çok balık teknesi burada üretiliyor. Ayrıca burayı bir geçiş noktası olarak gören Sahra altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenler Tunus’un en büyük sanayi şehri olan Sfaks’ta çalışma imkanı da buluyor.” dedi.

Balıkçılığın önde gelen sektörler arasında yer aldığı Sfaks’ta çok sayıda denizci olduğunu belirten Yunis, "Burada denizden anlayan çok insan var. Göçmenler deniz taşıtı bulmakta zorluk çekmediği için Sfaks en çok tercih edilen kentler arasında. Denizciliğin geliştiği Sfaks’ta, düzensiz göçle mücadelede zorluk çekiyoruz. Düzensiz göçe karşı ileri teknolojinin kullanıldığı lojistik ve teknik desteğin güçlü olması gerekiyor." diye konuştu.

"Güvenlik talimatlarına uymayarak hayatlarını tehlikeye atıyorlar"

Sfaks Deniz Muhafızlarına bağlı olarak yasa dışı göç girişimlerini engellemekle görevli birime başkanlık eden Binbaşı Remzi el-Alaniy ise, düzensiz göç teknelerini kovalarken karşılaştıkları sorunları anlattı.

En büyük sorunun düzensiz göçmenleri taşıyan teknelerin güvenlik talimatlarına uymamaları olduğunu belirten Alaniy, "Kaçak göçmen taşıdığını fark ettiğimiz tekneler, tüm çabalarımıza rağmen güvenlik talimatlarına uymayarak hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Göçmenleri taşıyan teknelerin çoğu bizi fark edince kaçmaya çalışıyor, bu kovalamacanın kendileri için ne kadar tehlikeli olduğunun farkında değiller. Bir diğer sorunumuz ise bu aralar çokça rastladığımız metal tekneler. Bu tekneler denize çok çabuk indirilerek hızla hareket etme kabiliyetine sahip." ifadelerini kullandı.

Daha iyi bir hayat hayali

Düzensiz göç operasyonu sırasında gözaltına alınan Fildişi Sahili’nden 40 yaşındaki kadın Anna Diallo, ülkesinde yaşayan annesi ve 8 yaşındaki kızına destek olmak için Tunus'a kaçtığını söyledi.

Yalnız yaşadığı Sfaks’ta 6 yıldır düşük ücretlerle kaçak çalıştığını belirten Diallo, "Sfaks’ta evlerde temizlik işçisi olarak çalışıyorum. Her zaman iş bulamıyoruz, çalıştığım zaman ise bizi Avrupa’ya götürecek teknelere ödeme yapmak için para biriktiriyorum. Şu an ülkeme dönemem, Avrupa’da çalışıp para biriktirdikten sonra kızımı ve annemi görmek için geri dönebilirim." dedi.

Sahra altı Afrika’dan başka bir göçmen 25 yaşındaki Kamara Amy ise, anne ve babasının hayatta olmadığını, geride bıraktığı hasta kardeşine yardımcı olmak ve daha iyi bir hayat için Avrupa’ya gitmeye çalıştığını söyledi.

Yasa dışı göç için insan kaçakçılarına 3 bin Tunus dinarı (925 dolar) verdiğini belirten 26 yaşındaki Senegalli Sekou Traore ise denizde çok zor anlar yaşadıklarını söyledi.

Biriktirdiği tüm parasını tekne sahibine verdiğini aktaran Traore, Avrupa’ya gitmekten başka çaresinin olmadığını dile getirdi.

Düzensiz göç girişimi her yıl artarak devam ediyor

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu’nun (TESHF) son raporuna göre bu yılın ilk 9 ayında 2 bin 600’ü çocuk, 640’ı kadın olmak üzere 13 bin 500’den fazla düzensiz göçmen Tunus'tan İtalya kıyılarına ulaştı.

Geçen yılın aynı dönemine göre düzensiz göçte yüzde 23 artış olduğu belirtilen raporda, 9 ayda 500'den fazla göçmenin denizde can verdiği ya da kaybolduğu aktarıldı.

TESHF Sözcüsü Ramazan Bin Ömer, eylül ortasında yaptığı açıklamada, 2022’nin başından bu yana 1890 düzensiz göç girişiminin engellendiğini ve 23 binden fazla düzensiz göçmenin Avrupa'ya geçmesinin önüne geçildiğini belirtti.

Tunus İçişleri Bakanlığı, 2021'de 10 bin 371'i Sahra altı Afrika'dan olmak üzere 20 bin 616 düzensiz göçmenin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Uluslararası Göç Örgütünün 26 Ekim'de yayımladığı raporda ise Ocak 2021'den bu yana çoğunluğu Libya ile Tunus kıyıları çıkışlı olan ve İtalya veya Malta'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerden 2 bin 836'sının teknelerinin batması ya da açlık, susuzluk gibi nedenlerden hayatını kaybettiği ifade edilmişti.