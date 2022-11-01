Alfa Laval E-PowerPack İle Tanışın

Atık ısıyı doğrudan elektrik enerjisine dönüştürebilen E-PowerPack, yakıt tüketimini ve CO2 emisyonunu azaltarak yeni sürdürülebilirlik gereksinimlerine uyum sağlamak için basit, maliyet tasarrufu sağlayan bir araç oluşturuyor.

Sürdürülebilirlik gerekliliklerini karşılar

Alfa Laval Denizcilk Bölümü Enerji Sistemleri Teknoloji Geliştirme Başkan Yardımcısı Lars Skytte Jørgensen, “Alfa Laval, karbon salınımı azaltmaya destek olmak için, hem kendi başına hemde ortaklarıyla geniş bir teknoloji yelpazesini üzerinde çalışıyor” diyor. "Yakıt hücreleri ve diğer birçok yenilik yolda, ancak ilk kritik adım, mevcut enerjiyi gemide kullanmaktır. E-PowerPack, Alfa Laval'ın onlarca yıllık atık ısı geri kazanımı deneyimini kullanarak geliştirdiği, devrimci bir yöntem."

Nisan ayında piyasaya sürülecek olann E-PowerPack, gemideki birçok farklı ısı kaynağından elektrik üretebilen mustakil bir sistemdir. Bunlar, yakıttan üretilen enerjinin %50'sini oluşturan egzoz gazı atık ısısının yanı sıra, makine ceketi suyu gibi daha düşük sıcaklıklardaki sıvı kaynakları da içerir. Bunların tümüyle kayda değer bir üretim yapabilir.

Üründen sorumlu Global Satış Başkanı Danny Ingemann, "Çok yönlülük ve yakıt tasarrufu, E-PowerPack'i bir geminin Enerji Verimliliği İndeksi (EEXI) ve Karbon Yoğunluğu Göstergesini (CII) iyileştirmek isteyen armatörler için kolay bir seçim haline getirecek" diyor. "Daha geniş bir düzeyde, endüstrinin net sıfır karbon ortak hedefine ulaşmanın belirleyici bir parçası olacak."

Yarının sıfır karbon operasyonlarını etkin hale getiriyoruz

Bugün hangi yakıtlarla çalışırlarsa çalışsınlar filolar yakıt tüketimini, emisyonlarını ve maliyetlerini azaltmak için E-PowerPack'i kullanabilir. Düşük kükürtlü yakıta geçişin buhar fazlası oluşturduğu gemilerde, E-PowerPack bu fazlayı ücretsiz bir güç kaynağına dönüştürecektir. Yeşil metanol ve amonyağa geçişte enerji geri kazanımı anahtar hale geldiğinden, E-PowerPack gelecekte de hayati önem taşıyacaktır.

Ingemann, "Metanol ve amonyak hem daha pahalı hem de enerji verimlilği düşük olduğundan, yakıt maliyetlerini dengeleyen tasarruflar resmin yalnızca bir parçasıdır," diye açıklıyor. “Taşınacakı yakıt miktarının makul bir düzeyde olabilmesi için gemilerin metanol ve amonyağın içerdiği tüm enerjiyi kullanmaları gerekecek. E-PowerPack, enerji dengesine ulaşmanın hayati bir parçası olacak.”