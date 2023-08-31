İstanbul'da Zafer Bayramı Coşkusu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla İstanbul'daki tarihi mekanlar ışıklandırıldı.
A+A-
Galata Kulesi, Haydarpaşa Garı, Dolmabahçe Yemin Kapısı, Beyazıt İtfaiye Kulesi, Kuleli Askeri Lisesi ve Beşiktaş Deniz Müzesi'ne ışık boyama tekniğiyle Türk bayrağı yansıtıldı.
İstanbul Boğazı'nda ise Kuleli Askeri Lisesi önünde havai fişek gösterisi yapıldı.
Vatandaşlar gösteriyi ilgiyle izledi.
Vira Haber
Bu haber toplam 87 defa okunmuştur
Etiketler : İstanbul, Zafer Bayramı
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.