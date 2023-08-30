Tamer Kıran'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Şanlı tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan Büyük Zafer’in 101. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.



30 Ağustos’ta, milletimizin birlik ve beraberlik içinde verdiği onurlu mücadelenin sonucunda büyük bir zafer kazanılmış, Türk’ün ana vatanının Anadolu olduğu ilan edilmiş, yeni Türk devletinin, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılmıştır.



Türk iş dünyasının temsilcileri olarak Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayıp, yeni bir Türkiye Yüzyılına adım attığımız bir dönemde, Büyük Zafer’den aldığımız ilham ve cesaretle, ülkemizin ilelebet payidar kalması, daha aydınlık, daha müreffeh bir geleceğe sahip olması için azim ve gayretle çalışmaya devam ediyoruz.



Büyük Zafer’in yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, aziz vatanımız için canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum.



30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.



Tamer KIRAN

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Vira Haber