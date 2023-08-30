Kosder'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkomutanlığı ve önderliğiyle 30 Ağustos 1922’de kazanılan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi asırlar boyu istiklalinden ödün vermeyen büyük ulusumuzun yeniden doğuşunun müjdecisi olmuştur. Kahraman Türk ordusunun ve yüce milletimizin üstün gayreti ve milli mücadele ruhunun sonucu olan bu zafer, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eşsiz liderliği ve vizyonu ile kazanılmıştır.

Türk milletinin vatan sevgisinin, bağımsızlığından ödün vermeyişinin ve bitmek tükenmek bilmeyen azminin en bariz göstergesi olan “Büyük Zafer” ayrıca genç Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına vesile olmuştur. Bu zafer bizlere; 100. yılını kutladığımız, demokrasimiz ile özgürlüğümüzün teminatı olan, halk iradesine ve ulus egemenliğine dayanan Cumhuriyetimize sahip olmanın onur ve mutluluğunu yaşamamızın önünü açmıştır. Büyük Önder Atatürk’ün engin öngörüsüyle başlattığı bu bağımsızlık hareketi, Cumhuriyetin kazanımlarıyla birlikte ulusumuza demokratik, laik ve aydınlık bir gelecek inşa etmiştir.

Türk milletinin bu topraklar üzerinde sonsuza dek hür yaşamasının yolunu açan ve milletimizi bir aydınlanma çağına taşıyan bu zaferin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine sahip çıkarak, milli şuuru, hür ve bağımsız yaşamayı kendine şiar edinmiş nesiller yetiştirmek en önemli gayemiz olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle; 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, bu kıymetli zaferin mimarı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, kutsal vatanımız ve şanlı bayrağımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.

Hakan Çendik

Yönetim Kurulu Başkanı

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkomutanlığı ve önderliğiyle 30 Ağustos 1922’de kazanılan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi asırlar boyu istiklalinden ödün vermeyen büyük ulusumuzun yeniden doğuşunun müjdecisi olmuştur. Kahraman Türk ordusunun ve yüce milletimizin üstün gayreti ve milli mücadele ruhunun sonucu olan bu zafer, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eşsiz liderliği ve vizyonu ile kazanılmıştır.

Türk milletinin vatan sevgisinin, bağımsızlığından ödün vermeyişinin ve bitmek tükenmek bilmeyen azminin en bariz göstergesi olan “Büyük Zafer” ayrıca genç Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına vesile olmuştur. Bu zafer bizlere; 100. yılını kutladığımız, demokrasimiz ile özgürlüğümüzün teminatı olan, halk iradesine ve ulus egemenliğine dayanan Cumhuriyetimize sahip olmanın onur ve mutluluğunu yaşamamızın önünü açmıştır. Büyük Önder Atatürk’ün engin öngörüsüyle başlattığı bu bağımsızlık hareketi, Cumhuriyetin kazanımlarıyla birlikte ulusumuza demokratik, laik ve aydınlık bir gelecek inşa etmiştir.

Türk milletinin bu topraklar üzerinde sonsuza dek hür yaşamasının yolunu açan ve milletimizi bir aydınlanma çağına taşıyan bu zaferin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine sahip çıkarak, milli şuuru, hür ve bağımsız yaşamayı kendine şiar edinmiş nesiller yetiştirmek en önemli gayemiz olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle; 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, bu kıymetli zaferin mimarı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, kutsal vatanımız ve şanlı bayrağımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.

Hakan Çendik

Yönetim Kurulu Başkanı

Kosder Armatörleri ve İşletmecileri Derneği

Vira Haber