İstanbul'dan hareket eden ikinci yardım gemisi yola çıktı
Lider İlyas Ro-Ro'nun taşıdığı 22 ağır iş makinesi ve yaşam malzemeleri taşıyan 4 tır, başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildi.
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Pendik AnadoluPort Limanı'ndan İskenderun'a hareket eden 2. yardım gemisi ile 22 ağır iş makinesi ve yaşam malzemeleri taşıyan 4 TIR'ın deprem bölgelerine sevk edildiğini bildirdi.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "13.00'te Pendik AnadoluPort Limanı'ndan kalkan ve İskenderun Limanı'na giden 2. gemimiz Lider İlyas Ro-Ro'nun taşıdığı 22 ağır iş makinesi ve yaşam malzemeleri taşıyan 4 TIR, başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildi." ifadelerini kullandı.
Vira Haber
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Etiketler : deprem, kahramanmaraş deprem, deniz ulaşımı, AFAD, ro-ro gemisi
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