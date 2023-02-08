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  3. İstanbul'dan hareket eden ikinci yardım gemisi yola çıktı
İstanbul'dan hareket eden ikinci yardım gemisi yola çıktı

İstanbul'dan hareket eden ikinci yardım gemisi yola çıktı

Lider İlyas Ro-Ro'nun taşıdığı 22 ağır iş makinesi ve yaşam malzemeleri taşıyan 4 tır, başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildi.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Pendik AnadoluPort Limanı'ndan İskenderun'a hareket eden 2. yardım gemisi ile 22 ağır iş makinesi ve yaşam malzemeleri taşıyan 4 TIR'ın deprem bölgelerine sevk edildiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "13.00'te Pendik AnadoluPort Limanı'ndan kalkan ve İskenderun Limanı'na giden 2. gemimiz Lider İlyas Ro-Ro'nun taşıdığı 22 ağır iş makinesi ve yaşam malzemeleri taşıyan 4 TIR, başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildi." ifadelerini kullandı.

Vira Haber

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