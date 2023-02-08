SOCAR Türkiye'den deprem bölgesine yardım seferberliği

Şirketten yapılan açıklamada, SOCAR Türkiye'nin, deprem felaketi sonrası şirket ve çalışanların desteğiyle yaraları sarmak için seferber olduğu belirtildi.

Bu kapsamda, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki Hazar akaryakıt istasyonlarından tüm ambulans, itfaiye araçları, AFAD ve diğer kuruluşların arama kurtarma araçlarına ücretsiz benzin ve motorin sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Deprem bölgesinde ikamet eden Azerbaycan vatandaşlarının tahliyesi kapsamında Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği’ne destek sağlıyoruz. AFAD'a 6,4 milyon lira tutarında temel ihtiyaç malzemesi ilettik, aynı zamanda 3,5 milyon lira nakdi bağış gerçekleştiriyoruz. AHBAP Derneği'ne 2 milyon lira tutarında nakdi bağış gerçekleştirdik. Göç İdaresi Başkanlığı yönlendirmesiyle bölgeye iletilmek üzere 500 bin lira tutarında malzeme (su, çocuk bezi, ped) temin ettik. Deprem bölgelerindeki emniyet ve jandarma ekiplerine gönderilmek üzere Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 500 bin liralık gıda desteği sağlandı." ifadeleri kullanıldı.

Enerji Ticareti Derneğinin konteyner temini için 5 bin dolar tutarında bağış gerçekleştirildiğine işaret edildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aliağa Kaymakamlığı yakıt tankeri için 30 bin litrelik motorin temin edildi. SOCAR Türkiye Gönüllüleri olarak çalışma arkadaşlarımız katılımıyla yardım kampanyası başlattık. Çalışanlarımızın 8 Şubat itibarıyla başta AHBAP Derneği ve AFAD olmak üzere yaptığı bağış tutarı 1 milyon liraya aştı. Bursagaz arama kurtarma ekibimizde (BURAK) yer alan çalışma arkadaşlarımız, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'a gitti. İzmir'den temel ihtiyaç malzemesi ile dolu 90 kişilik 2 otobüs, Kayseri'den 15'er kişilik 3 otobüs deprem bölgesine destek amacıyla yola çıktı."

Öte yandan, SOCAR Türkiye'nin Grup şirketi Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) aracılığıyla da Hatay'da 3000 kişiye 10 gün boyunca günde 2 kez sıcak yemek servisi imkanı sağlanırken, 2000 soğuk kumanyanın da deprem bölgesine ulaştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Deprem bölgesine yardım amaçlı gönderilecek uluslararası standartlara uygun konteynerlerin gemiden boşaltılması, gemiye yüklenmesi, karadan sevk için araçlara yüklenmesi, konteynerlerin liman sahasında stoklanması kapsamında SOCAR Terminal tarafından bedelsiz hizmet verileceği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Adıyaman Devlet Hastanesi'ne 2 bin çocuk ve yetişkin battaniyesi gönderildi. Kahramanmaraş'a bu akşam 3 bin soğuk kumanya gönderimi gerçekleşecek. Deprem bölgesine günlük 5 bin ekmek gönderiliyor. Depremden etkilenen 7 ilimize birer tır, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a ikişer tır içecek su gönderimi gün aşırı düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Kahramanmaraş ve Hatay'a bugün ulaştırılmak üzere 1500 ilaç (antibiyotik, batikon, kan sulandırıcı) yola çıktı. Deprem bölgesinde dolaşarak ihtiyaçları belirleyecek 3 ekip görevlendirildi. TANAP kar küreme makinaları Adıyaman Çelikhan ilçesinin kapalı Malatya yolu tarafından temizlenmek üzere hazır bulunduruluyor. Aliağa Petkimspor'un Yukatel Merkezefendi Belediyesi ile oynadığı basketbol karşılaşmasında elde edilen gelir AFAD’a bağışlandı. Tüm kalbimizle halkımızın yanındayız."

Vira Haber