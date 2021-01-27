İstanbullular Deniz Taksilerinin Rengine Karar Verdi

Daha önce konuyla ilgili bir anket çalışması başlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbullulara deniz taksinin renginin ne olması gerektiğini sorarak dört renk seçeneği sunmuştu.

İmamoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"İstanbullular deniz taksinin rengine karar verdi. 150 binden fazla oy kullanılan anketimizde %36 oy oranı ile İBB Deniz Taksi için Boğaz isimli tasarım seçildi. Bu yaz hizmete girecek deniz taksilerimizin üretimi Haliç Tersanemizde devam ediyor."

Vira Haber