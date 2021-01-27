Su Alan Teknedeki Kaçak Göçmenler Kurtarıldı
Mersin’in Anamur ilçesinde açık denizde su alan teknedeki 16 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
A+A-
Bindikleri fiber tekne ile Avrupa ülkelerine geçmek isteyen 16 kaçak göçmen, ilçe limanından Akdeniz’e açıldı. Bir süre sonra tekne su alınca, kaçaklar telsizle yardım çağrısında bulundu.
Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kaçakları kurtardı. Kaçaklarla birlikte teknedeki 2 insan taciri gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.
Vira Haber
Bu haber toplam 61 defa okunmuştur
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.