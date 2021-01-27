MSC Grandiosa Batı Akdeniz’de Planladığı 7 Gecelik Yolculuğuna Başladı

MSC Cruises’ın amiral gemisi MSC Grandiosa, tatil dönemindeki kısa duraklamanın ardından Akdeniz’de planlandığı 7 gecelik düzenli yolculuklarına devam etmek üzere İtalya’nın Cenova limanından yola çıktı. Gemi, ülke içerisindeki hareketliliği kısıtlayan İtalyan kararnamesinin bir sonucu olarak yolculuklarını geçici olarak durdurmuştu.

MSC Grandiosa, misafirlerini gemide ilk olarak Ağustos 2020'de yeniden ağırladı ve şu ana kadar gemide konaklayan 30.000'den fazla misafirin geri bildirimleri son derece olumlu oldu, öyle ki bazı konuklar gemide kalışlarını bir hafta veya daha fazla süreyle uzatmayı seçti. Şirketin sağlık ve güvenlik protokolü, MSC Cruises gemisiyle yolculuk yapmayı, tatil yapmanın en güvenli yollarından biri haline getirerek sektör için standartların belirlenmesine yardımcı oldu.

Konaklama endüstrisinde benzersiz olan ve İtalya, Yunanistan ve Malta'daki ulusal otoriteler tarafından onaylanan bu protokol, dünyanın diğer bölgelerindeki yolculukların yeniden başlama planlarını düzenlemek ve desteklemek için temel olarak kullanılmaktadır. Sağlık ve güvenlik önlemleri ayrıca yetkililerle işbirliği içinde etkinleştirilebilecek özel bir müdahale planı içermektedir.

MSC Cruises'ın sağlık ve güvenlik protokolü, seyretmekte olan pandemi ile ilgili, karadaki duruma uygun olacak şekilde tasarlandı ve geçen yılın Kasım ayından bu yana, konuklar için seyahat esnasında uygulanan test ve mürettebat için uygulanan haftalık testler de dahil olmak üzere, daha da arttırılmış hijyen ve sanitasyon çalışmaları gibi bazı önlemlerle geliştirildi. Gemideki sosyal mesafenin yanı sıra halka açık alanlarda maske takılmaktadır ve gemide temas takibini kolaylaştırmak için misafir teknolojisi kullanılmaktadır. Gemideki ‘güvenli balon’ ortamını korumak için konuklar, yalnızca korumalı kıyı gezileri ile turlara katılırlar, böylece konuklar gemide bulunanlara benzer önlemlerle karada da korunmaktadırlar.

Şirketin amiral gemisi MSC Grandiosa 2019 Kasım ayında denize indirilmiştir ve misafirler için geniş bir deneyim yelpazesi sunmaktadır. İkonik Akdeniz tarzı iç gezinti alanı geminin sosyal merkezidir ve alanın tavanında gece gündüz farketmeksizin her saatte manzarayı değiştiren bir LED ekran bulunmaktadır. Konuklar, beş özel restoran da dahil olmak üzere çeşitli uluslararası yemeklerin tadını çıkarabilir ve daha özel bir deneyim arayanlar için, MSC Yacht Club özel havuzu, salonu ve restoranının yanı sıra günün 24 saati butler hizmeti de dahil olmak üzere bir dizi özel hizmet ve servis sunar. Konuklar gemideyken gönül rahatlığı ile dinlenebilir ve her biri mevcut sağlık ve güvenlik önlemlerini karşılayacak şekilde uyarlanmış olan, aynı zamanda misafirlerin unutulmaz ve zengin bir deneyim yaşamalarına olanak tanıyan bir dizi farklı aktivitelerin keyfini çıkarabilirler.

Vira Haber