İstanbullular Virüsü Unuttu mu? “Sosyal Mesafesiz ”İlk Hafta Sonu!
İstanbullular, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kısıtlama kararının Cuma günü Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırılmasının ardından dışarıda geçirdikleri ilk pazar gününde sahil kenarlarına akın etti.
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Uzun bir sürenin ardından ilk defa yasaksız bir hafta sonu geçiren vatandaşlar sıcaklıkların da artmasıyla İstanbul’un çeşitleri piknik ve sahil alanlarını doldurduğu görüldü.
Sosyal mesafe ve maske gibi tedbirlerin göz ardı edildiği sahilde vatandaşların duyarsızlığı pes dedirtti. Sahilde güneşlenenler arasında ortalama 2 metre olması gerekirken büyük kalabalıkların yan yana olması da dikkat çekti.
İstanbul'da boğaz hattı plajlara döndü, yeşil alanlarda neredeyse oturacak yer kalmadı. Yürüyüş yapan ve çimler üzerine oturan vatandaşlardan bazıları sosyal mesafe oluşturacak şekilde otururken bazı vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralına uymadı.
Vira Haber
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Etiketler : Koronavirüs, İstanbul, Yasak, Sahil, Sosyal Mesafe
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