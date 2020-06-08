MSC Cruises’ten Son Dakika Koronavirüs Açıklaması

MSC Cruises, bu tedbirden etkilenen konuklarına, 2021 yılının sonuna kadar geçerli olmak üzere, iptal edilen seyahatleri için ödedikleri tutarın tamamını, gelecekte yapılacak olan - herhangi bir gemi ve herhangi bir rota için - seçtikleri bir yolculuğa gelecek seyahat kredisi olarak aktarma fırsatı sunuyor. Konuklar, gelecek seyahat kredisi kuponlarını 21 Haziran’dan itibaren kullanmaya başlayarak yolculuklarını kendilerine uygun bir zamana yeniden programlayabilecek.

Buna ek olarak, 1 Ağustos ve 31 Ekim 2020 tarihleri arasındaki tüm rezervasyonlar da “Esnek Seyir Programı”na dahil edilerek, konukların seyahatlerini 31 Aralık 2021 tarihine dek, orijinal seyir tarihinden 48 saat öncesine kadar veya Fly & Cruise paketleri için uçuş tarihinden 96 saat öncesine kadar gelecekteki bir tarihe yeniden planlamasına olanak tanımış olacak.

MSC Cruises ayrıca, şu anda yapım aşamasında olan iki yeni gemisi ve yeni limanların da dahil edildiği bir dizi zenginleştirilmiş rotalarını içeren yeni 2021 Yaz Programını da yeniden duyurdu.

Gianni Onorato, CEO, MSC Cruises, “Operasyonlarımızın durdurulmasını uzatma kararını alırken, misafilerimizin seyahat hayallerini ve gelecek yılki tatillerini planlama isteklerini bildiğimiz için de geleceğe bakmamız önemlidir. Bu sebeple, 2021 için yaz rotalarımızı da kesinleştirdik.”

Onarato “Kısa dönemli” diyerek ekledi, “Gemilerimiz, zamanı geldiğinde, aşamalar halinde, bölgelere göre değişkenlik gösteren ilgili ulusal ve uluslararası sağlık ve diğer düzenleyici otoritelerin rehberliğine ek olarak yakında açıklayacağımız sağlık ve güvenliğe odaklanan yeni bir işletim protokolünün desteği ile hizmete geri dönecek. Bu şekilde, kademeli olarak tüm gemilerimiz, 2021 yaz sezonunun başlangıcına kadar denizlere dönecek. ”

Şirket filosununda bulunan 17 geminin yanı sıra, halen yapım aşamasında olan MSC Virtuosa ve MSC Seashore dahil toplam 19 adet gemi ile MSC Cruises 2021 Yaz programlarının öne çıkanları şu şekildedir;

MSC Cruises 2021 yaz programları, konuklara çok fazla seçenek ve esneklik sunmaktadır, bu nedenle bir konuk tatilinden ne isterse istesin, herkesin güvenle rezervasyon yapabilmesi için farklı seçenekler bulunmaktadır.

• 3 veya 4 gecelik mini yolculuklardan, standart 7 gecelik yolculuklara veya 9, 11 ve 14 gecelik daha uzun yolculuklara kadar herkese uygun farklı seyahat süreleri

• Daha geleneksel ve sevimli gemilerden, bol miktarda açık alana sahip büyük ve modern gemilere kadar konukların seçim yapabilecekleri 19 gemi

• Konukların seyahat etmek istedikleri, kendileri için en uygun ve en kolay ulaşabilecekleri çok sayıda biniş limanları

Büyüleyici rotalara ek olarak, MSC Cruises, ödüllü bir aile seyahat deneyimi, dünya standartlarında eğlenceler, uluslararası mutfaklardan muhteşem lezzetler, konforlu ve ferah kabinlere sahip modern gemiler, çok sayıda ortak alan ve son teknoloji hizmetler sunmaktadır. Fantasia, Meraviglia ve Seaside sınıfı gemilerde bulunan MSC Yacht Club deneyimi ile de daha fazla kişisel hizmet ve özel ayrıcalık arayan misafirlerimizin tercihleri de göz önüne alınmıştır.

Vira Haber