İstanbul'un Barajlarındaki Su Seviyesi Yüzde 20'nin Altına Düştü

Yağışların azalmasıyla birlikte İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 26 Ekim itibariyle yüzde 20'nin altına gerileyerek son 16 yılın en düşük seviyesine indi. Alibey Barajı'nda geçen yıl 26 Ekim'de yüzde 26,93 olan doluluk oranı, bugün yüzde 21,73'e düştü.

Vira Haber