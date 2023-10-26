Marin İstanbul, QuantiParts İle Yeni Distribütörlük Anlaşmasını Duyuruyor

Şirket, global çapta tanınan QuantiParts ile imzalanan yeni distribütörlük anlaşmasını gurur ve heyecanla duyuruyor.

2010 yılından beri faaliyet gösteren Marin İstanbul, sahip olduğu deneyim ve birikim sayesinde, hem denizcilik sektöründe hem de kara tesislerinde faaliyet gösteren firmalara en iyi şekilde hizmet vermektedir. Şirketin genel amacı, uluslararası saygın firmaların Türkiye temsilciliğini yaparak denizcilik firmalarına ve kara tesislerine kaliteli yedek parça tedarik etmek, yeni inşa gemilere ekipman tedarik etmek ve son olarak gemi ve kara tesislerinde bulunan makinelerin bakımlarını gerçekleştirmektir.

Marin İstanbul, sahip olduğu kalite politikası gereği; saygın ve güvenilir hizmet vermeyi ilke haline getirmiştir. Yeni anlaşma kapsamında Marin İstanbul, QuantiParts'ın geniş yedek parça stoklarından faydalanarak Bolnes, Deutz, Stork, Sulzer A/S 4 stroke, SACM, Poyaud, GMT, VASA, Wichmann ve Crepelle gibi motor tiplerine sahip müşterilere ulaşacak. QuantiParts'ın sadece orijinal parçalar tedarik etmesi, hizmet kalitesini daha da artıracak bir özelliktir. Ayrıca, QuantiParts'ın Wärtsilä ailesinin bir parçası olması, dünya genelinde en büyük motor üreticilerinden biri olan Wärtsilä'nın sağladığı destek ve imkanlara erişim sağlayacaktır.

Marin İstanbul'un Genel Müdürü, Cenk Boyar, bu anlaşmanın şirketlerini daha da güçlendireceğine inanıyor. "QuantiParts ile kurduğumuz bu ortaklık, müşterilerimize daha geniş bir ürün yelpazesi sunma ve hizmet kalitemizi daha da artırma fırsatı tanıyor. Deneyimli ve güvenilir bir ortak olarak, müşterilerimize en iyi çözümleri sunmayı sürdüreceğiz."

Yapılan bu stratejik anlaşma, Marin İstanbul'un gemi inşaatı ve enerji sektöründeki lider konumunu daha da güçlendirerek ve şirketin hizmet kapasitesini artırarak müşterilere daha etkin ve güvenilir çözümler sunmayı hedefliyor. Marin İstanbul ve QuantiParts, bu anlaşmanın sektörde önemli bir dönüm noktası olduğunu düşünüyor ve gelecekteki projelerle ilgili heyecan verici gelişmelerin kapılarını aralıyor.

Vira Haber