İstanbul'un Fethi Anısına İstanbul Boğazı'nda Tekne ve Bot Yarışları Yapıldı

Türkiye Yelken Federasyonu himayesinde İstanbul Yelken Kulübü ve Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü tarafından organize edilen yarış, İstanbul Boğazı'nda yapıldı.

Yarışın startını, İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Türkiye Yelken Federasyonu Genel Koordinatörü Fulya Tüfenkçioğlu, Türkiye Yat Komitesi Başkanı Alican Turalı, İstanbul Yelken Kulübü Komodoru Yavuz Dinar ve İstanbul Yelken Kulübü Viskomodoru Koru Sarıkaya verdi.

IRC ve gezi sınıfı yatlarla sportsboat sınıf teknelerden oluşan 32 ekibin katıldığı yarış, yaklaşık 9,5 deniz mili uzunluğunda bir rotada düzenlendi. İstanbul Boğazı'ndaki Büyükdere koyundan start alan ve Dolmabahçe Sarayı önünde tamamlanan yarış, görsel bir şölene sahne oldu.

Yarışlar sonucunda IRC 0 kategorisinde 7 Bela -Conticap, IRC 1 kategorisinde Akpa Sailing Team, IRC 2 kategorisinde Tüpraş- Fenerbahçe 5, IRC 3 kategorisinde Zacapa ve IRC 4 kategorisinde Alize G28 birinciliği elde etti.