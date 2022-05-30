Meke Marine'den 50. İstanbul Müzik Festivali'ne Destek

Sloganı, “Çocuklarımıza Temiz Denizler Bırakalım” olan MEKE, kurulduğu günden beri iş ile sanatı hep iç içe götürmeye çalışmıştır. 2008-2012 yılları arasında Fındıklı’daki merkez ofisimizin giriş katında MEKESANAT markalı sergiler açan şirketimiz daha sonraki yıllarda da her fırsatta sanatın ve sanatçının yanında olmaya çalışmıştır.

MEKE şirketlerinde 11 farklı ulustan insanlar çalışmaktadır. Çalışanlarımızın bize kattığı zengin kültürü paylaşmak bize büyük keyif vermektedir.

Ana iş kolu deniz temizliği olan MEKE’nin rotası geçen sene olduğu gibi bu sene de İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 50. İstanbul Müzik Festivali kapsamında gerçekleşecek Müzik Rotası etkinliğinin gösteri sponsorluğu ile kesişti. 19 Haziran Pazar günü 12.00 ve 13.00’te Meke’nin desteğiyle gerçekleşecek etkinlikte izleyiciler, Yeldeğirmeni Sanat Merkezi, Kadıköy Hemdat İsrael Sinagogu, Bahariye’de yer alan Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi ve Moda’daki Meryem Ana – Asompsiyon Kilisesi’nde Türkiye, İtalya, Avusturya ve İsrail’den müzisyenler Gülin Ataklı, Barış Büyükyıldırım, JAMD Trio, Paolo Tagliamento ve Duo Aliada’yı izleme fırsatı bulacak. Konser programına muzik.iksv.org adresinden ulaşılabilir. Biletler passo.com.tr ve İKSV ana gişeden satın alınabiliyor.