İstanbul'da İki Kuru Yük Gemisi Çatıştı
İstanbul Kartal açıklarında Mare ve Arel 4 isimli gemilerin çatıştığı bildirildi. Kıyı Emniyeti ekipleri, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı kazaya ilişkin tutanak tutarken kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Kaza, akşam saatlerinde Kartal Sahili açıklarında meydana geldi. 1985 yılında inşa edilen 78.79 metre uzunluğunda, 9.95 metre genişliğindeki Vanuatu bayraklı Mare isimli gemi, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak 1983 yılında inşa edilen 81.62 metre uzunluğunda, 14 metre genişliğindeki Türk bayraklı Arel 4 isimli gemiyle çatıştı.
Yaşanan çatışma sonucu herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Olayın ihbarı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Ekipler, gemilerin bordasında hasar tespitinde bulunarak tutanak tuttu. Gemilerin çatıştığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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