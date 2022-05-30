Çin'in LNG Destekli Kurtarma Gemileri Hizmete Girdi

Haiyangshiyou 542 ve Haiyangshiyou 547 adlı gemilerin tesliminin Çin2in açık deniz petrol ekipmanı alanındaki gelişiminin yanı sıra, dijitale ve akıllıya dönüşüm açısından kritik bir adım olduğu belirtildi.

Çift yakıt kullanabilen gemilerin 65,2 metre uzunluğunda, 15,2 metre genişliğinde ve 2140,5 ton ağırlığında olduğu bildirildi.

Gemiler, Çin’in açık deniz petrol ve doğal gaz geliştirme faaliyetlerinde eskort görevinin yanında, mal taşımacılığı ve kurtarma hizmetleri sağlayacak.

Dünyada açık deniz petrol ve doğal gaz geliştirme çalışmalarına hizmet sağlayan farklı tiplerde yaklaşık 4 bin 400 gemi bulunuyor. Çin’e yakın denizlerde hizmet veren gemi sayısının 300’ün üzerinde olduğu, akıllı LNG destekli kurtarma gemilerinin ilk kez kullanılacağı bildirildi.