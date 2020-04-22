İstanbul’un Havasına Koronavirüs Nasıl Etki Yarattı?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) İstatistik Ofisi, İstanbul ile ilgili hava kirliliği istatistiki bilgilerini paylaştı.
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Ofisin verilerine göre hava kalitesinde yüzde 28,6 iyileşme meydana geldi. 1-31 Mart 2020 tarihleri arasında ortalama Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) 55 iken, 1-12 Nisan 2020 tarihleri arasında 39'a düştü. Mart ve Nisan'da en yüksek hava kirliliği Kartal, Ümraniye ve Kadıköy istasyonlarında ölçüldü. En düşük hava kirliliği ise Kandilli, Sarıyer ve Büyükada istasyonlarında kaydedildi.
Vira Haber
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Etiketler : Koronavirüs, Çevre, Kirlilik, İstanbul, İBB
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