KOSDER'den 23 Nisan Mesajı

“Ulusal Egemenliğimizin 100. Yılı Kutlu Olsun

Umutsuzluğun ve savaş yorgunluğunun yurdun her köşesine hakim olduğu bir zaman diliminde ‘Ulus Egemenliği’ mücadelesinin nihayetiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 23 Nisan 1920’de açılmış ve yüce Türk milletinin geleceğine ışık tutmuştur. Bağımsızlığımızın ve demokrasimizin mihenk taşı olan bu kutlu gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün istikbalimizin yegane teminatı ve temsilcileri; şanlı milletimizin ‘kıymetli evlatlarına’ armağanıdır. Çocuklara adanmış ilk ve tek bayram olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sınırlarımızı aşarak, bütün topraklarda barış ve huzur tohumlarının çocuklara verilecek değerle yeşereceğine işaret etmiştir. Ülke tarihimizde büyük bir öneme sahip ve tam 100 yıldır Türk çocuklarının dünyaya sesini duyuran 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, başta Meclisimizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.”

Hüseyin Kocabaş

Yönetim Kurulu Başkanı

KOSDER Armatörleri ve İşletmecileri Derneği

Vira Haber