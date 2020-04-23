Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 23 Nisan Desteği
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bugün saat 21.00'de İstiklal Marşı okunması etkinliğine Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemilerden de destek verileceği duyuruldu.
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Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 31 gemiyle bugün 23 limanın ziyaret edileceği, sahile en yakın konumda demirleyecek gemilerden saat 21.00'de İstiklal Marşı okunacağı belirtildi.
Paylaşımda, ziyaret edilecek limanların görüldüğü ve üzerinde "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Biz sizin için görevdeyiz, siz evde kalın Türkiyem." ifadesinin bulunduğu haritaya da yer verildi.
Vira Haber
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Etiketler : 23 Nisan, Bayram, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Liman
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