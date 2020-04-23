İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran'dan 23 Nisan Mesajı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran'ın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla önemli bir mesaj yayımladı.

Tamer Kıran, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’de cumhuriyetin ve demokrasinin temellerinin atıldığı, milletin ortak iradesinin eseri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 100. yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ortak bir coşkuyla kutluyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yokluklar içerisinde kurulan, milletimizi tek bir çatı altında toplamayı başaran Meclis’in, tarihte eşine az rastlanır bağımsızlık mücadelesi sonucunda Türkiye Cumhuriyeti doğmuştur.

23 Nisan tarihi bir yandan milli egemenlik ve bağımsızlık mücadelemizin en önemli dönüm noktalarından birisini simgelerken, öte taraftan dünyada çocukların katılımıyla kutlanan ilk ve tek çocuk bayramı olması da ayrı bir önem taşımaktadır.

Bu anlamlı günü maalesef hayatımızı altüst eden Covid-19 salgını nedeniyle uyguladığımız sağlık tedbirleri dolayısıyla bu yıl hak ettiği törenlerle kutlayamıyoruz. Ancak tüm üyelerimizi 23 Nisan akşamı, saat 21.00’de evlerimizden gerçekleştirilecek İstiklal Marşımızı okuma etkinliğine katılmaya davet ediyorum.

23 Nisan’ı bize hediye eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bu toprakları vatan yapan tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Milletimizin ve bugüne ayrı bir anlam katan çocuklarımızın bayramlarını en içten dileklerimle kutluyor, milli egemenliğimizin ebediyen sürmesini diliyorum.”

Vira Haber