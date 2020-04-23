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Dev Gemi Türkiye’ye Geliyor

Dev Gemi Türkiye’ye Geliyor

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı LNG gemisinin 25 Nisan'da Türkiye'ye giriş yapması bekleniyor.

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Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 19 Nisan'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi şu an Tunus açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 118 bin 363 ton kapasiteli geminin, 25 Nisan'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Vira Haber

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