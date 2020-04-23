Dev Gemi Türkiye’ye Geliyor

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 19 Nisan'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi şu an Tunus açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 118 bin 363 ton kapasiteli geminin, 25 Nisan'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Vira Haber