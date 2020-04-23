Gökyüzünde Dünyanın En Büyük Türk Bayrağı Çizildi

Dün "Tarihi bir uçuşa hazır mısınız?" diyerek sürpriz yapacağını duyuran THY bugün de "Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu olarak, gökyüzünde dünyanın en büyük Türk bayrağını açıyoruz!" paylaşımını yaptı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına denk gelmesi sebebiyle tam yaşanamayan coşku, yapılan bu çalışma ile vatandaşları sevindirdi.

Yapılan bu özel sefer, uçuş takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi Flightradar24 üzerinden de an be an takip edildi.

Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100’üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bu sabah 09.00 sıralarında anlamlı bir uçuş gerçekleştirmek üzere Ankara’dan havalandı.

23 Nisan 1920 tarihine atfen sefer sayısını TK1920 olarak belirleyen THY, İç Anadolu bölgesindeki hava sahasında günün anlamına uygun olarak özel bir rota izledi.

THY'nin özel uçuşu konulu hazırlayacağı reklam filmi ise bu akşam saat 19.20’de resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

Vira Haber