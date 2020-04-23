Dev Proje Başlıyor! 89 Deniz Feneri Yenilenecek

Hopa’dan İskenderun’a kadar sahillerdeki betonarme 89 deniz feneri revizasyona girecek.

Geceleri ve özellikle sis yoğun havalarda gemilere, balıkçı teknelerine rota gösteren deniz fenerleri 1997 yılında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlanmıştı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İdari ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı, kendisine bağlı 89 betonarme kıyı ve mendirek fenerinin rölöve projeleri, uygulama projeleriyle birlikte ihale ön hazırlık dosyasının oluşturulması için ihale başlattı.

Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz kıyılarındaki fenerleri kapsayan ihale, 6 Mayıs 2020’da yapılacak.

Vira Haber