Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye Açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Bölümü'nün bugün düzenlediği basın toplantısında açıklama yaptı.

WHO'nun Olay Yönetim Ekibi'nden Catherine Smallwood, şu anda Türkiye'de vaka sayısının 100 bine yaklaştığını ve geçen hafta içerisinde vaka artış oranı da yaklaşık yüzde 47 olduğunu yani, belli bir düzeyde artışların halen sürdüğünü gördüklerini söyledi.

Smallwood,"Ancak Türkiye'de çok erken aşamalarda uygulanmaya başlanan önlemler sayesinde genel eğilimde vaka sayıları azalmaya ya da dengeye oturmaya başladı. Genel olarak, Türkiye konusunda vaka sayılarının dengeye oturmasıyla birlikte temkinli bir iyimserlik içerisindeyiz" dedi.

Vira Haber