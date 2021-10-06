İstanbul’un kurtuluş süreci ve yaşananlar…
Bugün İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 98. yılı. İşgal altında süren 4 yıl 10 ay 23 gün sonrasında 6 Ekim 1923’te Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul’a girdi ve işgal resmen sonlandı.
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Tarih 13 Kasım 1918… İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunan gemileri Boğaz’a girdi.
30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’na dayanarak Haydarpaşa önlerine demirleyip İstanbul’a çıktılar.
Fiilen gerçekleşmiş olan işgal, 16 Mart 1920 tarihinde resmi işgale dönüştü. Türk Ordusu’nun İzmir’e girmesinden sonra Fahrettin Paşa komutasındaki 5. Süvari Kolordusu İtilaf Devletleri kontrolündeki tarafsız bölgeye doğru ilerlemeye başladı.
Bunun üzerine Müttefik kuvvetlerde bulunan Fransız ve İtalyan birlikleri geri çekildi. İngiliz birlikleri General Harrington’un emriyle savunma pozisyonu aldı.
İşte 4 yıl 10 ay 23 gün süren işgal dönemi ve İstanbul’un kurtuluş sürecinde geçen günler…
Vira Haber/Vira TV
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Etiketler : İstanbul, İstanbul'un Kurtuluşu, İstanbul Vira Haber, Mustafa Kemal Atatürk
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