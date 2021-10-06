Van Gölü temizleniyor: Rekor düzeyde çamur çıkarıldı

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan ve adını NASA fotoğraf yarışmasıyla dünyaya duyuran Van Gölü; turkuaz rengi görüntüsü, mavi bayraklı plajları ve sahilleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Daha önceki arıtma tesisinin yetersiz olması nedeniyle ciddi anlamda kirlenen Van Gölü, güzelliğinin yanında bir de kirliliğiyle de gündeme gelmeye başlamıştı.

Temizlik çalışmaları sürüyor

Van Gölü'nü kirlilikten kurtarmak için harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından kısa sürede tamamlanan “Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi” bu yılın haziran ayında devreye alındı.

Van Gölü kirlilik tehditlerinden kurtulurken, daha önce atık sulardan oluşan dip çamuru ise kötü kokuya neden oldu. Van Büyükşehir Belediyesi gölün kıyısında kötü kokuya neden olan dip çamurun temizliği için de kolları sıvadı.

Bunun için dip çamurun yoğun olduğu bölgelerde iş makinelerinin yardımıyla temizlik çalışması yürütülüyor. Temizlik çalışmaları kapsamında ise Van Gölü’nde rekor sayılabilecek 15 bin metreküp çamur çıkarıldı.

“Suyun çekilmesiyle birlikte sahil temizlik çalışmalarını yaptık”

İHA muhabirine konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, arıtma tesisinin devreye alınmasından sonra önceki yıllarda atık suların göle akmasından dolayı kirlenen sahilleri temizlemek için kolları sıvadıklarını belirtti.

Şu an ilk etapta mevcut iş makinalarıyla sahil bandında bir temizlik yaptıklarını ifade eden Vali Bilmez, “Öbür taraftan da iki ekskavatör, bir loder ve 10 kamyon alımı için Devlet Malzeme Ofisi’ne başvurduk. Sipariş ettiğimiz araçların gelmesiyle de bu çalışma daha da hızlanacaktır. Çalışmalarımızı bu yıl iskelelerde suyun çekilmesiyle birlikte sahil temizlik çalmalarını yaptık. Suyun göle aktığı bölgelerde de ekiplerimiz çalışıyor. Gölün içine yol açılarak giriliyor. Bölge temizlendikten sonra tekrar açılan yol kaldırılıyor” dedi.

“Çamuru tamamen temizlemeyi hedefliyoruz”

Dip çamur temizliğinin uzun bir süreci kapsayacağını dile getiren Bilmez, “Şu ana kadar 15 bin metreküp balçık ve çamur gölden alındı. Bu da yaklaşık 20 bin ton civarında çamuru kapsamaktadır. Çalışmalarımız bu şekilde devam edecektir. Bu ince uzun bir çalışma olacaktır. İnşallah önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bu çamuru tamamen temizlemeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Kötü kokunun hemen yok olmayacağını, şu an sahada yapılan çalışmaların kokuyu artırdığına dikkat çeken Vali Bilmez, çalışmaların son bulmasının ardından kokunun zamanla yok olacağını kaydetti.

Vira Haber