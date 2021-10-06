ABD ve İspanya'ya ihracatta tarihi zirve

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 30 artarak 20 milyar 783 milyon 227 bin dolara yükseldi.

Türkiye'nin eylül ayında ABD'ye yaptığı ihracat 1 milyar 251 milyon 955 bin dolarla, İspanya'ya ihracatı ise 920 milyon dolarla aylık bazda tarihi zirveye ulaştı

Türkiye'nin eylül ayında ABD'ye ihracatı böylece geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,6, İspanya'ya dış satımı ise yüzde 39,3 artış kaydetti.

ABD ve İspanya ayrıca bu dönemde Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı ilk 5 ülke arasında yer aldı. Eylül ayında Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ilk 5 ülke sırasıyla Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya oldu.

Türkiye, Almanya'ya 1 milyar 555 milyon 48 bin dolar, Birleşik Krallık'a 1 milyar 234 milyon 62 bin, İtalya'ya 953 milyon 62 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

ABD ayrıca eylül ayında Türkiye'nin değer bazında ihracatını en fazla artırdığı ülke oldu. İspanya'da değer bazında ihracat artışında üçüncü sırada yer aldı. Türkiye'nin eylül ayında ihracatını değer bazında en fazla artırdığı ilk 5 ülke sırasıyla 392 milyon 277 bin dolarla ABD, 267 milyon 200 bin dolarla Belçika, 259 milyon 448 bin dolarla İspanya, 206 milyon 657 bin dolarla Almanya, 200 milyon 48 bin dolarla İtalya olarak gerçekleşti.

ABD'den en fazla çelik sektörüne, İspanya'dan en fazla hazır giyim ve konfeksiyon sektörüne talep

ABD'ye geçen ay en fazla ihracatı çelik sektörü gerçekleştirdi. Sektör ABD'ye geçen ay 203 milyon 850 bin dolar tutarında dış satım yaptı.

Çelik sektörünün ardından ABD'ye otomotiv endüstrisi 115 milyon 783 bin dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 108 milyon 358 bin dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 96 milyon 318 bin dolar, halı sektörü 91 milyon 664 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Bu dönemde ABD'ye değer bazında en fazla ihracat artışı sırasıyla çelik, mücevher, demir ve demir dışı metaller, otomotiv endüstrisi, savunma ve havacılık sanayii sektörlerinde gerçekleşti.

Çelik ve otomotiv endüstrisinin ABD'ye ihracatı eylül ayında sırasıyla 158 milyon 610 bin dolar, 21 milyon 485 bin dolar artış kaydetti.

Ülkeye mücevher sektörünün ihracatı 39 milyon 997 bin dolar artarak 84 milyon 934 bin dolara, demir ve demir dışı metallerin ihracatı 26 milyon 277 bin dolar yükselerek 59 milyon 911 bin dolara, savunma ve havacılık sanayisinin ihracatı 18 milyon 641 bin dolar artışla 80 milyon 687 bin dolara çıktı.

İspanya'ya ise en fazla dış satımı 294 milyon 979 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü yaptı. Bu sektörü, 171 milyon 918 bin dolarla çelik, 137 milyon 882 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 79 milyon 444 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 43 milyon 183 bin dolarla demir ve demir dışı metaller sektörleri izledi.

Eylül ayında İspanya'ya değer bazında en fazla ihracat artışı çelik, hazır giyim ve konfeksiyon, demir ve demir dışı metaller, tekstil ve hammaddeleri, madencilik ürünleri sektörleri tarafından gerçekleşti.

Ülkeye çelik sektörünün ihracatı 138 milyon 262 bin dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 31 milyon 197 bin dolar, demir ve demir dışı metaller 28 milyon 308 bin dolar artış kaydetti.

Eylül ayında İspanya'ya tekstil ve ham maddeleri sektörünün dış satımı 12 milyon 475 bin dolar artarak 35 milyon 343 bin dolara, madencilik ürünlerinin dış satımı da 12 milyon 426 bin dolar yükselerek 32 milyon 366 bin dolara ulaştı.

ABD ve İspanya'ya en fazla İstanbullu şirketler dış satım yaptı

İl bazında bakıldığında eylül ayında ABD ve İspanya'ya en fazla İstanbullu şirketler dış satış yaptı.

Söz konusu dönemde İstanbul'dan ABD'ye 515 milyon 273 bin dolar, İspanya'ya ise 427 milyon 151 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi.

İstanbul'un ardından ABD'ye Gaziantep 100 milyon 615 bin dolar, Kocaeli 92 milyon 912 bin dolar, Bursa 92 milyon 491 bin dolar, İzmir 92 milyon 435 bin dolar tutarında ihracatta bulundu.

İspanya'ya ise Bursa 122 milyon 898 bin dolarlık, İzmir 69 milyon 919 bin dolarlık, Hatay 63 milyon 558 bin dolarlık, Kocaeli 59 milyon 448 bin dolarlık dış satım yaptı.

Vira Haber