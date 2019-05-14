İstanbul'un vazgeçilmezi tekne turları

Ortaköy, Eminönü ve Üsküdar'dan kalkan tekne turları ile Boğaziçi'nin güzelliklerini denizden seyretmenin keyfi bir başka oluyor.

Özellikle akşam üstü gün batımına doğru yapılan Boğaz Turları ile iki kıtayı birbirinden ayıran suyolunu mavinin binbir tonu ile görmek geziye ayrı bir güzellik katıyor.

Tekne turları ile Boğaziçi üzerindeki köprüleri, tarihi yalıları ve sarayları, tarihi hisarları ve kuleleri görmek bu büyüleyici atmosfore tanıklık etmek için her yıl milyonlarca turist İstanbul'a geliyor.

Yaklaşık 30 kilometre uzunluğundaki İstanbul Boğazı'nın yaklaşık 7 bin yıl önce oluştuğu tahmin ediliyor.

Boğaz’ın derinlik ortalaması 60, en derin yeri ise yaklaşık 100 - 120 metre seviyesinde.

En geniş yeri 3 bin 500 metreyi bulan Boğaz'ın en dar yeri Rumelihisarı civarında yaklaşık 750 metre.

Daha girintili çıkıntılı olan Avrupa kıyıları 55 km. uzunluğunda iken, Asya yakası kıyıları ise 35 km. uzunluğunda.

Karadeniz’i açık denizlere bağlayan tek yol olması sebebiyle İstanbul Boğazı, tarihin tüm çağlarında büyük bir jeopolitik ve ekonomik öneme sahip oldu.

İstanbul Boğazı, halen, Karadeniz’e kıyısı olan ülkeleri Marmara, Ege, Akdeniz ve nihayetinde okyanuslara götüren yolun alternatifsiz ve tek giriş kapısı.

Her mevsimi ayrı bir güzellik sunan Boğaz, Nisan ayı sonu ile Mayıs ayı ortalarında açan erguvanlar ile adeta renk cümbüşüne dönüşüyor.

Boğaziçi'nde tekne turları belediyeye ait şehir hatları vapurları ve özel turlarla kişi başı 25 TL'den yapılırken, daha lüks turlarla 1000 TL'ye kadar çıkıyor.

Vira Haber