İzmir Körfezi’nde yüzme hayali gerçek olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, en fazla üç yıl içinde İzmir Körfezi’nin yüzülebilir hale geleceğini açıkladı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Meclis Başkanı Kenan Yalavaç, Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Başkan Yardımcısı Mihri Çelik, Yönetim Kurulu Üyeleri Argun Gündüç ve Hakkı Deniz ile Şube Müdürü Halil Hatipoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Başkan Soyer’e İzmir denizcilik projeleri ile ilgili hazırlanan dosya ve İMEAK DTO İzmir Şubesi tarafından yayınlanan denizcilik kitapları takdim edildi.

Ziyarette konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Oda olarak denizciliğin geliştirilmesi ve İzmir’in deniz şehri kimliğinin güçlenmesi hedefine dört elle sarıldıklarını belirterek, “İnsana dokunan denizcilik projeleri konusunda detaylı bir rapor hazırladık. Ne zaman denizcilikle ilgili bir destek isterseniz her zaman yanınızdayız” dedi.

GÜZELBAHÇE’DE YÜZME ŞAMPİYONASI

En büyük hayallerinin İzmir Deniz Festivali düzenlemek olduğunu ifade eden Öztürk, “Bu düşüncemizi ateşleyen sizlerseniz. Festival konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bildiğiniz gibi her yıl 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Türkiye Yüzme Federasyonu işbirliği ile açık su yüzme şampiyonası gerçekleştiriyoruz. Yarışları ilk kez düzenlerken yola çıkış amacımız Karşıyaka’dan Konak’a kulaç atarak yüzülebilir körfez hayalini gerçekleştirmekti. Yüzme şampiyonasını geçtiğimiz yıllarda Urla ve Foça’da düzenledik. Bu yıl yarışları 30 Haziran Pazar günü Güzelbahçe Yalı Balıkçı Barınağı’nda yapacağız. Bu yarışın İzmir Körfezi’nde olmasının çok özel bir önemi var. Yüzme şampiyonası aynı zamanda çok sayıda seyircinin katılımı ile deniz festivalinin altyapısını da oluşturacak” diye konuştu.

Kendisini denizcilik ailesinden biri olarak gördüğünü belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise İzmir Deniz Festivali ve Güzelbahçe’de yapılacak yüzme yarışlarının çok heyecan verici olduğunu söyledi. Soyer, “Çok iyi düşünmüşsünüz. Bizim de öngörümüz en fazla üç yıl içinde yüzülebilir körfeze sahip olmak. Bunu başaracağımıza inanıyoruz” dedi.

Vira Haber