İşte dünyanın en soğuk yerleri...

1-Rogers Pass, ABD

Amerika'nın kuzeyindeki Montana eyaleti sınırları içinde yer alan Rogers Pass, dünyanın en soğuk bölgelerinden biri. Deniz seviyesinden 1700 metre yükseklikteki Rogers Pass, 1954 yılında - 57 dereceyi gördü.

2-Fort Selkirk, Yukon, Kanada

Kanada'nın bu zorlu bölgesine demiryolu dışında herhangi bir şekilde ulaşmak mümkün değil. Dünyanın en tehlikeli demiryolu hatlarından birinin geçtiği bölge yılın büyük bir bölümünü aşırı soğuklarla geçirmekte. Fort Selkirk'te ölçülen en düşük hava sıcaklığı ise -58 derece.

3-Prospect Creek, ABD

Amerika'nın Alaska eyaletinde Fairbanks yakınlarından bulunan Prospect Creek, kuzey ışıklarını izleyebileceğiniz bir yer olmasının yanı sıra aşırı soğuk havasıyla da dikkat çekiyor. Prospect Creek'te ölçülen en düşün hava sıcaklığı -62 derece. Dünyanın en soğuk yerlerinden biri olan bölge aynı zamanda bir boru hattına da ev sahipliği yapıyor.

4-Snag, Yukon, Kanada

Kanada toprakları içinde kalan ve Alaska'ya 45 kilometre uzaklıktaki Snag köyü dünyada ölçülen en düşük hava sıcaklığına sahip yerlerden biri. -63 derecelik bir hava sıcaklığının ölçüldüğü bölgede 1947'den beri yerleşim bulunuyor.

5-Eismitte, Grönland

Dünyanın en büyük adası olan Grönland'ta bulunan Eismitte, -64.9 derecelik sıcaklığıyla dünyanın en soğuk yerlerinden biri. Eismitte'de Temmuz ayında ölçülen en yüksek sıcaklık -2 dereceyi aşamadı.

6-North Ice, Grönland

Grönland'tan listeye giren bir diğer bölge de North Ice. Görüntüsüyle dikkat çeken Norht Ice'ta ölçülen en düşük sıcaklık -66 derece. Bölge denizden 2341 metre yükseklikte yer alıyor.

7-Verkhoyansk, Rusya

Rusya'nın kuzeyindeki Saha Özerk Cumhuriyeti'nde bulunan Verkhoyansk, -69.8 derecelik bir sıcaklığa sahip. 1311 kişinin yaşadığı yerde bir de Soğuk Kutup Müzesi bulunuyor.

8-Oymyakon, Rusya

Listeye Rusya'dan giren bir diğer yer de yine ülkenin kuzeyinde yer alan Oymyakon. 1924 yılında ölçülen -71.2 derecelik sıcaklık, uzun yıllar dünyanın en soğuk yeriydi. Oymyakon'da Temmuz ayında ölçülen en yüksek sıcaklık -10 derece oldu.

9-Plateau İstasyonu, Antartika

Yerleşik nüfusun bulunmadığı sadece araştırma amacıyla bilim insanlarının yaşadığı Antartika, dünyanın en soğuk yerlerinden biri. Plateau İstasyonu dünyada ölçülen en düşük ikinci sıcaklığa sahip bölge. 20 Temmuz 1968'de bölgede ölçülen sıcaklık -86.2 derece oldu.

10-Vostok, Antartika

Dünyanın en soğuk yeri yine Antartika'da bulunan Rus araştırma merkezi Vostok. Vostok'ta ölçülen en düşük sıcaklık -89.2 derece. Güney yarımkürede olması nedeniyle en soğuk günlerin Ağustos ayında yaşandığı Vostok'ta, Aralık ayında 22 saat boyunca güneş hiç batmıyor.

Vira Haber