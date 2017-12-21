Korkunç görünümlü 20 deniz canlısı

Okyanuslar gezegenimizin neredeyse üçte ikisini kaplıyor ve derinlikleri ve insanlıktan neyi gizledikleri hakkında çok az şey biliyoruz. Hayal ettiğinizden çok daha büyüleyici derin deniz balıklarından 20’sini sizler için araştırdık. Bu deniz canlılarından bazıları, yeni karakterler yaratmak için film yapımcılarına ilham vermiş.

1. Phronima

Bu derin deniz amfiosu Kuzey Buz Denizi hariç deniz tabanlarında yaşar.

2. Dumbo Ahtapot

Dumbo ahtapotun yaşam alanı 3 bin metre kadar aşağıdadır. Sevimli adı Disney’in Dumbo’sundan gelir: ahtapot yüzgeçleri Dumbo’nun kulaklarına benzer. 2014’te keşfedildi.

3. Hatchet Fish (Balta Balığı)

Çok ince vücutları var. İri jel yapılı gözleri yukarıdan düşen her yemek zerresini görmeye yarıyor. Gümüş renkli, baltayı andıran bu parlak ve küçük balıkların diğer birçok derin deniz balığı gibi, karınlarının alt kısmında ışık üreten organları vardır. Bu balıklar, vücutlarının altında mavimsi ışık yayabilen 100 kadar ışık organına sahiptirler.

4. Giant Octopus (Dev Ahtapot)

Bu dev ahtapot 13 metre uzunluğa ve 70 ağırlığa ulaşabiliyor. Derin denizlerde 2 bin metrede yaşıyor. İlk olarak 2006 yılında keşfedildi.

5. Big Red Jellyfish (Büyük Kırmızı Denizanası)

2003’te keşfedilen bu dev denizanası, ayırt edici bir kırmızı renge sahip ve yaklaşık 1.500 metre deniz kenarında yaşıyor. Çapı 80 santime kadar büyürler.

6. Barreleye (Barreleye Balığı)

Barreleyeler 2.500 metre derinlikte yaşar. Şeffaf doku ile kaplanmış olan geniş çıkıntılı gözleri ile bilinirler. Gözler genellikle yukarıya bakar ama bazen gerekirse yön değiştirilebilir.

7. Pacific Dragonfish

Ejderhaya benzeyen bu balık 5 bin metre derinlikte yaşıyor ve avlamak için ışık üreten organlarını kullanıyor.

8. Goblin shark (Goblin Köpekbalığı)

Çoğunlukla 1.500 metre derinlikte yaşarlar.

9. Spothead lanternfish

Işıldak balığıgillerden bu dostumuz Doğu Atlantik’te yaklaşık 800 metre derinlikte yaşıyor. Atlantik kıyılarında yaşıyorsanız, bir gün onunla karşılaşabilirsiniz.

10. Ghost shark (Hayalet Köpekbalığı)

Chimaera bu köpekbalığının bir diğer adı. 2.500 metre derinlikte yaşayan bu köpekbalığı nadiren gün ışığı veya insanları görür.

11. Giant isopod (Dev Böcek)

Uzunlukları 17 santim ile 37 santim arasında değişen Giant Isopod’lar 1700 gram (1.7 Kilo) ağırlığa ulaşabiliyorlar. Genellikle denizin 2 km kadar altında yaşıyorlar.

12. Stargazer fish

Kurbağa Balığıgiller’den olan bu balık avlanmak için kamuflaj yöntemini kullanıyormuş.

13. Pacific viperfish

Gündüz, okyanus yüzeyinden 200-5000 m aşağıda bulunabilir. Gece, yiyeceklerin daha bol olduğu 200 m’den daha az derinliklere doğru çıkar.

14. Gulper eel (Pelikan yılanbalığı)

Neredeyse kemiksiz ve küçük olmasına rağmen, bu yılan balığı kendi boyundan çok daha büyük bir av yiyebilir. Denizin 3 km altında yaşarlar. Çok ararsanız bile karşılaşamazsınız .

15. Frilled shark (Fırfırlı Köpekbalığı)

Fırfırlı köpekbalığı okyanusta yaklaşık 1.500 metre derinlikte bulunur. Vücutları 2 metreye kadar büyür.

16. Vampire squid (Vampir Mürekkep Balığı)

Vampir mürekkep balığı kopan kollarını yenileme özelliğine sahiptir.

17. Seadevil (Fanfin Deniz Şeytanı)

Bu balığın yaşam alanı deniz seviyesinden yaklaşık 3 bin metre aşağıda

18. Blackmouth catshark (Lekeli Kedi Balığı)

200-1200 metre derinliklerde yaşayan nispeten küçük köpekbalıklarıdır.

19. Elephant shark

Fil (aka hayalet) köpekbalığı dünyadaki en yavaş gelişme hızındadır. 400 milyon yılı aşkın bir süredir, genomu biraz bile değişmedi. 200-500 metre derinlikte yaşıyor ve 1.5 metre uzunluğa kadar büyüyebiliyor.

20. Anglerfish (Fener Balığı)

Anglerfish’in yaşadığı bölge denizin neredeyse 1500 metre derinliğindedir. Derin denizde küçük bir balık olsaydınız, bu yırtıcıdan kesinlikle kaçınmak istersiniz.

Vira Haber