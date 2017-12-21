ISA Alloy 43 suya inmeye hazırlanıyor

İtalyan tersane ISA Yachts, Ancona’daki tesislerinde ISA Alloy 43 model isimli motoryatının tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. Tersane, yeni motoryatın yapım sürecinden güncel görseller de paylaştı.

Boyu 43 metre olan motoryat; 8,1 metrelik genişliğe sahip. Satışı geçtiğimiz Eylül ayında tamamlanan motoryatın, 2019’un başında sahibine teslim edilmesi planlanıyor.

ISA Yachts genel müdürü Francesco Carbone, ''Yapımını sürdürdüğümüz motoryatın, son derece tutkulu ve tecrübeli bir yatçıya satışını gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Alıcımızın bundan evvel birkaç tane daha motoryata sahip olması, bizim için önemli bir nokta.'' Açıklamasını yaptı.

ISA Alloy 43’ün iç ve dış tasarımını Luca Dini tamamladı. Toplamda 330 GT hacim sunan motoryatın 10 kişilik misafir kapasitesi var. Alüminyum gövde ve üst yapıdan inşa edilen yatın mühendisliğini ise, ISA Yachts’ın kendi ekibi gerçekleştirdi. Yarı deplasman gövdeye sahip olan ISA Alloy 43, performans ve konforu bir arada sunan bir tasarım.

Geniş güneş güvertesine sahip olan tasarımda, birden fazla yemek ve sosyal alan mevcut. Konforlu koltuklara sahip büyük beach club alanı da hayli dikkat çekici.

ISA Alloy 43’ün, 19 knot sürate çıkabileceği bilgisi paylaşılıyor. Transatlantik kapasitede olan yatın 12 knot süratle, 3800 deniz mili menzil sunması bekleniyor.

Vira Haber