İstikrarlı Büyümesine Devam Eden Global Yatırım Holding Karını İkiye Katladı

Buna göre zorlu makro ekonomik şartlara rağmen dengeli ve istikrarlı büyümesini sürdüren Global Yatırım Holding, yılın ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre net karını yüzde 116’lık artışla 692 milyon TL’ye çıkardı. Konsolide gelirlerini de yüzde 8’lik artışla 7.4 milyar TL’ye yükselten şirketin konsolide FAVÖK’ü ise yüzde 25’lik artışla 2.9 milyar TL oldu.

2024 yılı Grup olarak güçlü bir şekilde kapatmayı hedeflediklerini söyleyen Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Kutman, “Yüksek enflasyonun devam ettiği bu dönemde, artan operasyonel giderler ve zorlu fiyat/talep dinamiklerine rağmen, dayanıklılığımızı koruyarak çeyreği dengeli bir performansla tamamladık. Önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemdeyiz. Mutlulukla paylaşmak isterim ki 9 Ağustos itibarıyla Global Ports Holding, Londra Borsası kotasyonundan çıkarak özel mülkiyete tabi bir şirkete dönüştü. Bu kararımızla birlikte, GPH, halka açık bir şirket olmanın getirdiği olumsuz etkiler ve maliyetlerden kurtularak, küresel kruvaziyer liman ağını genişletme ve geliştirme stratejilerini daha verimli bir şekilde hayata geçirme imkanına kavuşacak” dedi.

GYH Mali İşler Grup Başkanı Ferdağ Ildır ise, “İçinde bulunduğumuz zorlu makroekonomik koşullara rağmen, grubumuzun finansal göstergelerde sergilediği dengeli ve istikrarlı performansı memnuniyetle vurgulamak isterim. 15 Ağustos’ta gerçekleştirdiğimiz genel kurul toplantımızda ise, yıl sonuna kadar temettü dağıtma kararı alarak, hissedarlarımıza olan taahhüdümüzü bir kez daha teyit etmiş olduk” diye konuştu.

Çeşitli iş kollarında yatırımlarıyla 4 kıta ve 19 ülkede faaliyet gösteren Global Yatırım Holding (GYH), 2024 yılı ilk altı ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Grubun konsolide gelirleri 2024 yılının ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8’lik yükselişle 7.4 milyar TL’ye ulaşırken, şirket zorlu makro ekonomik koşullara rağmen istikrarlı ve dengeli büyümesini sürdürdü. Aynı dönemde Holding’in konsolide FAVÖK’ü yüzde 25’lik artışla 2.9 milyar TL oldu. Grubun net karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 116’lIk artışla 692 milyon TL oldu. Grubun elde ettiği 692 milyon TL’lik net kar rakamının içerisinde nakit çıkışı gerektirmeyen giderler, 1.1 milyar TL tutarındaki amortisman gideri ile 138 milyon TL tutarındaki kur farkı gideri yer alırken, 336 milyon TL tutarında enflasyon muhasebesi uygulaması kaynaklı parasal kazanç da bulunuyor.

Yılı güçlü bir şekilde kapatmayı hedefliyor

2024 yılı Grup olarak güçlü bir şekilde kapatmayı hedeflediklerini söyleyen Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Kutman, “Yüksek enflasyonun devam ettiği bu dönemde, artan operasyonel giderler ve zorlu fiyat/talep dinamiklerine rağmen, dayanıklılığımızı koruyarak çeyreği dengeli bir performansla tamamladık. Önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemdeyiz. Mutlulukla paylaşmak isterim ki 9 Ağustos itibarıyla Global Ports Holding, Londra Borsası kotasyonundan çıkarak özel mülkiyete tabi bir şirkete dönüştü. Bu süreçte yapılan çağrı sonucunda, Grubumuz 23.835.233 adet GPH hissesini 4,02 ABD doları fiyatla satın aldı. Ayrıca, Holding’in , GPH’ den olan 23,9 mn USD'lik alacağının GPH'te yapılan bir sermaye artırımı (5.945.273 adet yeni hisse) sonucunda hisse senedine dönüştürülmesine Yönetim Kurulu olarak karar verdik. Bu işlemler sonucunda ise, Holding’in, GPH’nin mevcut çıkarılmış sermayesindeki payı %90,16 seviyesine ulaştı. Global Ports Holding’in halka arzının başlangıçta şirketin profilini yükseltmeye yardımcı olduğunu ancak son birkaç yıldır hisse senetlerindeki düşük likidite nedeniyle, borsa kotunda olmanın GPH’ni olumsuz etkilediğini tespit ettik. Bu nedenle, GPH’nin borsadan çıkarılarak, özel mülkiyete tabi bir şirket olarak büyümesine devam etmesinin en doğru karar olduğuna inanıyoruz. Bu kararımızla birlikte, GPH, halka açık bir şirket olmanın getirdiği olumsuz etkiler ve maliyetlerden kurtularak, küresel kruvaziyer liman ağını genişletme ve geliştirme stratejilerini daha verimli bir şekilde hayata geçirme imkanına kavuşacak” dedi.

Kruvaziyer sektörü rekor seviyelerde

Kruvaziyer sektöründe 2024 yılının ilk yarısında rezervasyon hacimlerinin 2023 yılını aşarak rekor seviyelere ulaştığını aktaran Kutman, “Sektörün güçlü bir talep ile 2024 yılına devam etmesi bekleniyor. Bu durum, kruvaziyer yolcularının sayısında artışa işaret ediyor ve liman hizmetlerine olan trafik ve talebin artmasına yol açması bekleniyor. Limancılık iş kolumuzda yılın ilk yarısındaki diğer önemli gelişmeler San Juan Kruvaziyer Limanı için 30 yıllık ve Liverpool Limanı için 50 yıllık imtiyaz sözleşmeleri imzalamamız oldu. Daha önce 30 yıllık imtiyaz sözleşmesi imzaladığımızı duyurduğumuz, Karayipler'de yer alan St. Lucia Limanı’nında Mayıs ayı itibarıyla operasyonlarımıza başladık. Ayrıca, Casablanca Kruvaziyer Limanı'nın kruvaziyer terminalini işletmek üzere 15 yıllık bir imtiyaz anlaşması için vermiş olduğumuz teklif Agence Nationale des Ports ("ANP") tarafından en iyi teklif seçildi” diye konuştu.

Yıl sonuna kadar temettü dağıtacak

GYH Mali İşler ve Finansman’dan sorumlu Grup Başkanı Ferdağ Ildır ise, “İçinde bulunduğumuz zorlu makroekonomik koşullara rağmen, grubumuzun finansal göstergelerde sergilediği dengeli ve istikrarlı performansı memnuniyetle vurgulamak isterim. Ayrıca, tamamen iç kaynaklardan karşılanmak üzere planladığımız bedelsiz sermaye artışı başvurumuzu gerçekleştirdik. 15 Ağustos’ta gerçekleştirdiğimiz genel kurul toplantımızda ise, yıl sonuna kadar temettü dağıtma kararı alarak, hissedarlarımıza olan taahhüdümüzü bir kez daha teyit etmiş olduk” ifadelerini kullandı.

Limanlara gelen yolcu sayısı yüzde 30 arttı

Liman işletmeciliği iş kolunda (IFRIC -12 etkisi hariç) gelirler, 2024 yılı ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artışla 3.3 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK ise aynı dönemde yüzde 33 artışla 2 milyar TL’ye ulaştı.

Global Ports Holding`in (GPH) konsolide limanlarına gelen gemilerin ortalama doluluk oranı Temmuz 2024’te yüzde 115 olarak gerçekleşti. 2024 yılının ilk sekiz ayında GPH limanlarına gelen gemi sayısı bir önceki yılın aynı döneminin yüzde 22 üzerinde gerçekleşirken, yolcu sayısı da aynı dönemde yüzde 29 arttı.

Naturelgaz Şehir Gazında 124 yerleşime ulaştı

Naturelgaz’ın satış hacmi 2024 yılının ilk yarısında satış hacmi yüzde 21 artışla 156 milyon Sm3’e ulaştı. Şehir Gazı iş kolu satış hacmi, yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 94 milyon Sm3 olurken, ulaşılan ilçe ve belde sayısı 124 oldu.

Naturelgaz’da enflasyon muhasebesi ve doğalgaz fiyatlarındaki düşüş nedeni ile, hacim artışına rağmen gelirler yıllık ilk yarısında bir önceki yıla kıyasla yüzde 14 daralarak 2,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Son dönemde yapılan maliyet azaltıcı yatırımlar ve hacim artışına paralel olarak operasyonel karlılık aynı dönemde bir önceki yıla kıyasla iyileşme gösterdi. Naturelgaz’ın FAVÖK’ü yılın ilk 6 ayında yıllık bazda yüzde 7 oranında artarak 469 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. İlk 6 ayda doğalgaz fiyatlarında yaşanan azalışa karşın hacimsel büyüme ve satış maliyetlerindeki olumlu trendle brüt kar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 575 milyon TL’ye ulaştı. Solo finansallarına göre yine aynı dönemde 71 milyon TL olarak gerçekleşen vergi öncesi net kâr/zarar kalemi ise 135 milyon TL kar olarak gerçekleşti.

Öte yandan Naturelgaz’ın 230 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, yüzde 200 oranında artırılarak 690 milyon TL'ye yükseltildi. Bu artış, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle gerçekleştirildi.

Elektrik üretiminde net kar yüzde 72 arttı

Ko/tri-jenerasyon ile biyokütle ve güneş kaynaklı yenilenebilir enerji üretimini içeren elektrik üretimi iş kolunun gelirleri, 2024 yılının ilk yarısında yıllık bazda yüzde 13 azalışla 617 milyon TL olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı dönemine göre düşük seyreden piyasa takas fiyatı (PTF) ve enflasyon muhasebesi uygulamaları, konsolide gelirdeki söz konusu azalışta etkili oldu. Elektrik üretim iş kolunun FAVÖK’ü aynı dönemlerde yüzde 4 artışla 171 milyon TL olurken, solo finansallarına göre net kar ise yüzde 72 artış ile 21,7 milyon TL seviyesine yükseldi. Faaliyet karlılığındaki artışın yanı sıra enflasyon muhasebesi uygulamasından kaynaklanan parasal kazanç ve ertelenmiş vergi gelirleri, dönem net kârını olumlu etkileyen faktörler olurken, artan borçlanma maliyetleri sebebiyle yükseliş kaydeden finansman giderleri net dönem kârını olumsuz yönde etkiledi.

Ayrıca Global Yatırım Holding’in enerji şirketi olan Consus, yüzde 100 bedelli sermaye artırımı işlemini 2024 yılının Ağustos ayı içerisinde tamamlayarak ödenmiş sermayesini 771 milyon TL'ye çıkardı. Söz konusu bedelli sermaye artırımı ile sağlanan fon ise finansal borç geri ödemelerinde kullanıldı.

Madende yaklaşık 90 tonluk ihracat

Maden iş kolu, Avrupa ve yurt içi pazarlarındaki talepte yaşanan daralmanın sonucu olarak, bu yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40’lık azalışla 118.291 ton satış hacmi gerçekleştirdi. Maden iş kolu, İspanya, İtalya ve Mısır başta olmak üzere 88.931 ton feldspat ihraç ederken, bu iş kolunun yurt içi satış hacmi de 29.360 ton oldu. Madende yılın ilk altı ayında bir önceki yıla göre gelirler yüzde 21 azalışla 241 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK’te ise yüzde 2’lik gerileme yaşanırken, bunda hem satış hacmindeki daralma, hem de döviz kurlarında yaşanan artışa kıyasla daha yüksek seviyede gerçekleşen enflasyon artışının, operasyonel kar marjları üzerinde yaptığı olumsuz etki etkili oldu. Yüksek katma değerli ürünlere artan odaklanma, satış hacmindeki düşüşü büyük ölçüde telafi ederek FAVÖK performansı üzerinde olumlu bir etki sağladı.

Gayrimenkulde operasyonel performans iyileşiyor

Gayrimenkul iş kolu, yılın ilk yarısında gelirlerini bir önceki yıla göre yüzde 6 artırarak 96 milyon TL’ye yükseltti. Aynı dönemlerde FAVÖK ise yüzde 8 artarak 44 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Operasyonel performanstaki iyileşme yüksek FAVÖK üreten kiralama operasyonlarının artan katkısına bağlı olarak gerçekleşti.

İstanbul Portföy 108.3 milyar TL portföy büyüklüğüne ulaştı

Menkul kıymet ve varlık yönetimi iş kolunun gelirleri yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre işlem hacmindeki artışın etkisiyle yüzde 27 yükselerek 719 milyon TL’ye çıktı. Aynı dönemde FAVÖK ise yıllık bazda yüzde 12 artışla 192 milyon TL oldu.

Öte yandan İstanbul Portföy, ekonomik politikadaki dalgalanmalar göz önüne alındığında çok iyi bir yıl geçirmeye devam ediyor. Şirket portföy büyüklüğünü önemli ölçüde artırarak 2024 Ağustos itibarıyla 108.3 milyar TL’ye ulaştı.