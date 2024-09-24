Sinop'ta Hortum Paniği

Sinop İnceburun açıklarında etkili olan sağanak yağışla beraber denizde hortum meydana geldi. O anlar ise kameralara yansırken görülen hortum vatandaşları korkuttu. Vatandaşlar tarafından cep telefonları kamerasıyla kaydedilen hortum, herhangi bir maddi hasara yol açmadan ve karaya ulaşmadan kayboldu.

Vira Haber