Sinop'ta Hortum Paniği
Sinop açıklarında sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli ve gök gürültülü yağış ile birlikte İnceburun açıklarında hortum oluştu.
A+A-
Sinop İnceburun açıklarında etkili olan sağanak yağışla beraber denizde hortum meydana geldi. O anlar ise kameralara yansırken görülen hortum vatandaşları korkuttu. Vatandaşlar tarafından cep telefonları kamerasıyla kaydedilen hortum, herhangi bir maddi hasara yol açmadan ve karaya ulaşmadan kayboldu.
Vira Haber
Bu haber toplam 71 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.