İstanbul19 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Sinop'ta Hortum Paniği
Sinop'ta Hortum Paniği

Sinop'ta Hortum Paniği

Sinop açıklarında sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli ve gök gürültülü yağış ile birlikte İnceburun açıklarında hortum oluştu.

A+A-

Sinop İnceburun açıklarında etkili olan sağanak yağışla beraber denizde hortum meydana geldi. O anlar ise kameralara yansırken görülen hortum vatandaşları korkuttu. Vatandaşlar tarafından cep telefonları kamerasıyla kaydedilen hortum, herhangi bir maddi hasara yol açmadan ve karaya ulaşmadan kayboldu.

Vira Haber 

Bu haber toplam 71 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.