Sukesen Deresi’nin Mogan Gölü’ne Döküldüğü Alandaki Birikintiler Temizleniyor

Çalışma kapsamında Sukesen Deresi’nin Mogan Gölü’ne döküldüğü alandaki yıllanmış birikintiler ekipler tarafından temizleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesinden alınan izinlerin ardından Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Mogan Gölü’nde temizlik faaliyetlerine başladı.

Çalışmalar kapsamında, Mogan Gölü’nü besleyen kaynaklardan biri olan Sukesen Deresi'nden gölün bazı bölgelerine yıllardır gelen birikintiler temizleniyor. Gölün doğal dokusuna zarar verilmeden yürütülen temizlik işlemlerinde, bölgedeki canlı türlerinin korunmasına da özel önem gösteriliyor.

Temizlik çalışmalarına Devlet Su İşleri (DSİ) de araç desteği sağlayarak katkı sağlıyor.



“Gölümüzü eski berrak ve temiz haline döndürmeyi hedefliyoruz”

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, temizlik çalışmalarıyla ilgili “Mogan Gölü, Gölbaşı’mızın en önemli doğal varlıklarından biridir. Hem ilçemizin turizm potansiyelini artıran hem de doğal güzelliğiyle hepimizin kıymetini bildiği bir değerdir. Bugün burada başlattığımız temizlik çalışmalarıyla gölümüzü eski berrak ve temiz haline döndürmeyi hedefliyoruz. Doğaya zarar vermeden, çevredeki canlıları koruyarak bu çalışmayı titizlikle sürdüreceğiz. Amacımız, bize emanet olan Mogan Gölü’nü gelecek nesillere daha temiz bir şekilde bırakmak” açıklamasında bulundu.

Vira Haber