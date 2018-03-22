İstilacı zehirli balık tehlikesi büyüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi başkanlığınca yürütülen ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfının (TÜDAV) ortağı olduğu "Antalya'nın Deniz Kıyılarının İklim Değişikliğine Adaptasyonu" konulu Avrupa Birliği Projesi kapsamında "Deniz ve Halk Sağlığı" toplantısı düzenlendi.

"Balon ve Aslan Balıklarının İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri" konulu toplantıya TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Kliniği'nde görevli uzman doktor Sümen ve 50 farklı kurumdan temsilci katıldı.

Sümen, toplantıda yaptığı konuşmada, denizlerde sık görülmeye başlanan balon ve aslan balığı ile denizanalarına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

"Deniz suyu sıcaklıklarının değişmesiyle arttı"

Aslan balığının en agresif istilacı türlerden olduğunu vurgulayan Sümen, şöyle konuştu:

"Zehirli yüzgeçlerini dikkatlice temizledikten sonra eti oldukça lezzetlidir, yenebilmektedir. Bu yüzgeç ışınları zehirlidir. Dikensi yüzgeçlerin batması sonucu zehirlenme tablosu ortaya çıkar. Balıkçılar, dalgıçlar ve dikkatsiz yüzücüler zaman zaman bu balıkların yüzgeçlerine istemeden de olsa dokunabiliyor. Yüzgeç ışınının deriye batmasıyla aşırı ağrı, deride kızarıklık ve şişlik, baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, ateş, nefes darlığı, uyuşma ve terleme gibi belirtiler oluşabiliyor. Alerjiye yatkınlığı olan bireylerde şok tablosu gelişebilir. Aslan balığı ilk kez 2014'de Türkiye'de görüldü. Aslan balığının 4 yılda İskenderun Körfezi'nden Muğla kıyılarına kadar yayıldığını görüyoruz. Bu çok hızlı bir dağılım ve bollukları da azımsanmayacak ölçüde."

Zehirli bir tür olan balon balığını tüketmenin ölümlere neden olabileceğini belirten Sümen, Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla Kızıldeniz'den birçok türün Akdeniz'e giriş yaptığını kaydetti.

Sümen, deniz suyu sıcaklıklarının değişmesiyle bu türlerin Akdeniz'de hızla yayıldığını dile getirdi.

"İki gün yoğun bakımda yattım"

Adana'da denizde yüzerken Aslan balığı sokan 14 yaşındaki Buğra Kaynar ise zehirli diken eline batar batmaz fenalaştığını söyledi.

Hemen hastaneye kaldırıldığını anlatan Kaynar, "Kasılma yaşadım, üşüme hissettim, baş dönmesi oldu. Çok şiddetli bir ağrı vardı ve doktorlar ağrıyı uzun süre dindiremedi. Sıcak su tedavisi uyguladılar dindirmek için. İki gün yoğun bakımda yattım. Hastaneden çıkana kadar serum takılıydı. Dikenin battığı parmağım çok şişti, adeta yeni bir parmak çıktı üstünde." ifadelerini kullandı.

Vira Haber