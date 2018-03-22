Piri Reis Üniversitesi'nde düzenlenecek olan TMMOB Gemi Mühendisleri Odası'nın 46. Genel Kurulu Toplantısı'nda, Katılımcı Gemi Mühendisleri Odası Adayları seçilecek.

Mesleki sorunların, dünya ve ülkemizdeki gelişmelerin sektöre etkilerinin tartışılacağı, üretim ve yönetme anlayışı ile yeni dönemde neler yapılacağının konuşulacağı TMMOB Gemi Mühendisleri Odası'nın 46. Genel Kurulu Toplantısı'nda; 46. Dönem Çalışma Programı önerilerinin görüşülmesi, Oda Yönetim, Denetleme Ve Onur Kurulu Asil ve Yedek Üye Adaylarının belirlenmesi, TMMOB Organları ve TMMOB Genel Kurulu Delege Adaylarının belirlenmesi ve Türk Loydu Vakfı Genel Kurulu Delege Adaylarının belirlenmesi ve duyurulması gerçekleştirilecek.

Katılımcı Gemi Mühendisleri Odası 46. Dönem Yönetim Kurulu Adayları şu isimlerden oluştu:

Bülent Hüseyinoğlu

1995 İTÜ mezunu olan Bülent Hüseyinoğlu Şubat/1995 İTÜ Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümünü bitirdikten sonra 2000 yılına kadar Yardımcı Tersanesi ve RMK Marine Tersanesinde saha mühendisi olarak çalıştı. Gemilerde vardiya zabitliği ve baş mühendislik görevleri sonrasında 2005 yılında United Marine Mühendislik firmasını kurdu. Halen gemi tamiri, yeni inşa projelerinde malzeme tedariki ve gemi acenteliği hizmetleri vermektedir. İyi derece İngilizce bilmekte olup evli, 3 çocuk babasıdır.

Erkan Eker

1994 İTÜ mezunu olan Erkan Eker, 1999 yılında İTÜ’de yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1994 yılından bugüne sektörde çalışmaktadır. Tersane yönetimi, reorganizasyonu, seri gemi üretimi, planlama, kalite, tedarik zinciri ve ERP konularında uzmandır. Almanya, Japonya ve Kore’deki büyük tersanelerde incelemelerde bulunmuş ve yeni teknolojileri kazandırmıştır. Büyük ve önemli kuruluşlarda önemli askeri ve ticari gemi projelerinde mühendislik, tedarik, üretim, kalite konularında yönetici olarak görev yapmıştır. Şu anda ülkemizin en büyük askeri projesini yapan Sedef Tersanesinde kalite müdürü olarak çalışmaya devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilmekte olup evli ve bir çocuk babasıdır.

Seyhan Özkan

1997 kış dönemi İTÜ gemi inşaatı ve gemi makinaları bölümünü bitirdi. Sektörde işe başlangıç tarihi olan 1995 yılından itibaren, önce özel bir firmada kontrol hizmetleri ve askerlik sonrası çeşitli tersanelerde görev yaptı. 2009 yılından itibaren Türk Loydu’nda görev yapmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Mustafa Karaman

1998 YTÜ mezunu olan Mustafa Karaman, 1998 yılından bugüne sektörde mühendis ve yönetici olarak çalışmaktadır. Tersanelerde mühendislik ve yöneticilik; kendi firması ile gemi acenteliği, gemi tamir bakım danışmanlık hizmetleri ve endüstriyel çelik konstrüksiyon konularında görev yapmıştır. Şu anda Doğruyol Tersanecilikte Pazarlama ve Planlama Müdürü olarak çalışmaya devam etmektedir.

Serdar Şafak

KTÜ mezunu olan Serdar Şafak, 2004 ten itibaren Soyteknik A.Ş. yönetim temsilciliği ve üretim müdürlüğü ile başladığı meslek hayatında farklı firma, şehir ve ülkelerde birçok projede aktif saha mühendisliği görevlerini başarıyla tamamlamıştır. Halen uluslararası özel bir firmada yönetici olarak meslek hayatına devam etmektedir. İngilizce bilmekte olup evli ve bir çocuk babasıdır.

Ercan Yakar

İTÜ mezunu olan Ercan Yakar, 2003 yılından beri sektörde mühendis olarak çalışmaktadır. Tersanelerde ve taşeron firmalarda mühendislik ve yöneticilik görevlerinde çalışmıştır. Gisan Tersanesinde Yeni İnşa Müdürü olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmekte olup evli ve bir çocuk babasıdır.

Ali İhsan Kömet

2004 Karamürsel meslek yüksek okulu ve 2009 Bulgaristan Varna Teknik Üniversitesi Mezunu olan Ali İhsan Kömet, 2004 yılından bugüne sektörde dizayn teknikeri, dizayn mühendisi ve proje müdürü pozisyonlarında görev yapmıştır. Şu anda Tansu yat firmasında proje müdürü olarak çalışmaya devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilmekte olup evli ve bir çocuk babasıdır.

Ebru Hacıalioğlu

1999 İTÜ mezunu olan Ebru Hacıalioğlu, kısa bir dönem yat sektöründe çalıştıktan sonra 2000 yılının Eylül ayından itibaren Admarin Denizcilik’de 11 yıl boyunca Stabilite Departmanı’nda görev yaptı. 2011 yılının Ocak ayından itibaren Navis Dizayn Mühendislik firmasında yine Stabilite Departmanı’nda görev yapmaktadır. İngilizce ve az derecede Almanca bilen Ebru Hacıalioğlu evli ve 2 çocuk annesidir.

Volkan Çelik

2000 İTÜ mezunu olan Volkan ÇELİK, çeşitli dizayn ofis ve tersanelerde çalıştı, 2007 den beri RINA İtalyan Loydu’nda çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmekte olup evli ve bir çocuk babasıdır.

Hasan Üstün

2001 yılında Gemi İnşaatı ve Makinaları Mühendisi olarak Yıldız Teknik Üniversitesinden mezun oldu ve 2013 Yılında Okan Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansını tamamladı.

2000-2003 yılları arasında Admarin Denizcilik, 2004-2008 yılları arasında Yardımcı Tersanesi’nde Dizayn Müdürü, 2008-2018 yılları arasında American Bureau of Shipping kuruluşunda Senior Surveyor/Auditor olarak görev aldıktan sonra şu anda AES Yat A.Ş. Firmasında Tersane Müdürü olarak görev yapmaktadır. Evli, iki çocuk babası ve ingilizce biliyor.

Önder Başar

2009 KTÜ mezunu olan Önder Başar, gemilerde uzakyol vardiya mühendisi olarak görev yapmıştır. Ardından yat sektöründe bakım ve onarım mühendisi olarak çalışmıştır. 2015 yılından itibaren denetleme ve gözetim kuruluşlarında sörveyor olarak görev yapmaktadır.

Gizem Ölmez

2004 yılında Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisi olarak İstanbul Teknik Üniversitesinden mezun oldu. 2004-2018 yıllarında Mengi Yay Tersanesinde baş mühendis olarak görev yaptı. Meslek hayatına kendi firmasında devam eden Ölmez, bir çocuk annesidir ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Baran Serdar Sarıoğlu

2014 İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu olan Baran Serdar SARIOĞLU, profesyonel yaşantısına çeşitli kamu kurumlarına ve özel şirketlere farklı projeler için Ar-Ge danışmanlık hizmeti vererek başlamıştır. Sektör haricinde de çeşitli organizasyon ve seçim çalışmalarında yönetim ekibinde bulunmuş, farklı kişi ve kuruluşlara medya danışmanlığı hizmeti vermiştir. Ayrıca 2017 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’ nde yüksek lisansını tamamlamış ve halen aynı üniversitede doktora çalışmalarına devam etmektedir. Şu an iş yaşantısına İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak devam etmektedir.

Kağan Alaybaşı

2013 İTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği mezunu olan Kağan Alaybaşı Tersan Tersanesi’nde meslek hayatına başlamıştır. Halen Delta Denizcilik Müh. Ve Bilg. San. ve Tic. A.Ş. de dizayn donatım mühendisi olarak çalışmaktadır.

Vira Haber