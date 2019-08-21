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İtalya'da yat ve yolcu gemisi çarpıştı, 5 yaralı

İtalya'da yat ve yolcu gemisi çarpıştı, 5 yaralı

İtalya'nın Sicilya Bölgesi sularında seyreden 350 turistin içinde olduğu yolcu gemisi ile 20 metre uzunluğunda içinde 5 kişinin olduğu yat, Aeolian Adası yakınlarında çarpıştı.

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Yolcu gemisinin sol tarafında onarması güç bir yarık oluştu. Yat Aeolian Adaları'nın en büyüğü olan Lipari'ye götürülürken yolcu gemisi geçici bir süre için Salina'ya demir attı.

Kaza sırasında 5 turistin çeşitli yerlerinden yaralandığı duyuruldu. Yatın ve yolcu gemisinin isimleri medyayla paylaşılmadı.

Vira Haber- Esin TARHAN

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