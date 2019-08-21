Sahil güvenlik botları 149 mülteciyi kurtardı
Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetlerine ait TCG Türkeli karakol gemisinin, Çanakkale'nin Ayvacık bölgesindeki Müsellim Boğazı'nda 3 adet düzensiz göçmen botundaki 149 mülteciyi kurtardığını açıkladı
A+A-
Milli Savunma Bakanlığı’ndan Müsellim Boğazı'nda tespit edilen 3 ayrı bottaki 149 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.
Bakanlığın resmi Twitter hesabından göçmenlerin kurtarılmasına ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, Deniz Kuvvetlerine ait TCG Türkeli karakol gemisi tarafından Müsellim Boğazı'nda 3 düzensiz göçmen botu tespit edildiği belirtildi.
Sayılarının 149 olduğuna belirtilen düzensiz göçmenlerin Türk Sahil Güvenlik botlarınca kurtarılmasının sağlandığı vurgulandı.
Açıklamada, “Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Türkeli karakol gemimiz tarafından Müsellim Boğazı’nda 3 adet düzensiz göçmen botu tespit edilerek 149 düzensiz göçmenin Türk Sahil Güvenlik botlarınca kurtarılması sağlandı.” denildi.
Vira Haber
Bu haber toplam 69 defa okunmuştur
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.