İtalya’dan göçmen gemisine el konulması kararı

Libya açıklarında kurtardığı 100'den fazla göçmenle 19 gündür Akdeniz'de demir atacak bir liman bekleyen İspanyol "Open Arms/ Açık Kollar" kurtarma gemisi, İtalya ile İspanya arasında kriz yarattı. Hükümet kriziyle boğuşan İtalya'nın aşırı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Lampedusa adası açıklarında bekleyen geminin demir atmasına izin vermeyince, İspanya hükümeti, göçmenleri kurtarmak için askeri bir gemi göndereceğini açıkladı. Bundan bir kaç saat sonra İtalyan yargısı Open Arms gemisine el koyma ve göçmenlerin Lampedusa'ya indirilmesi kararı verdi.

Open Arms gemisinin Libya açıklarında kurtardığı 147 göçmeni indirecek liman bulamaması üzerine Avrupa Birliği'nin Akdeniz'e kıyısı olan iki ülkesini kavganın eşiğine getiren göçmen krizine, İtalyan yargısı son noktayı koydu. Agrigente savcısı Luigi Patronaggio, önce gemideki göçmenlerin durumunu incelemek üzere adli polis ve iki doktor gönderdi. İtalyan savcı, gemiden gelen bilgiler ışığında, İspanyol gemisine el koyma ve göçmenlerin de kararı takip eden saatler içinde acil Lampedusa adasına indirilmesi talimatını verdi.

Savcı Patronaggio, İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin de dile getirdiği "insan kaçakçılığı, resmi kararların bilmemezlikten gelinmesi ve çiğnenmesi" gerekçesiyle gemi hakkında soruşturma açılmasını istedi.

CNN'e açıklama yapan bir başka İtalyan savcı Salvatore Vella da, tıbbi personelin ziyaretinin ardından hijyen ve sağlık koşullarının kötüleştiğinin anlaşılması üzerine gemiye el konulma kararının verildiğini kaydetti.

İtalyan yargısının kararının, Madrid hükümetinin, Open Arms'da kurtarılmayı bekleyen göçmenleri ülkelerine götürmek için askeri bir gemi göndereceğini açıklamasından yalnızca bir kaç saat sonra gelmesi dikkat çekti.

Akdeniz'de adım adım krize doğru

15 Ağustos'ta Lampedusa adasına bir kaç yüz metre yakınlıkta demir atan Open Arms gemisi, Libya açıklarında 19 gün önce kurtardığı 147 göçmeni indirmek için İtalyan hükümetinden izin istemişti. Ancak İtalyan İçişleri Bakanı Salvini, limanları açmayacaklarını bildirerek bu talebi reddetti. Bunun üzerine Open Arms gemisi mahkemeye başvurarak, İtalyan hükümetinin uluslararası hukuka uymayan kararının iptalini istedi.

Krizin çözülmesi için Brüksel'de toplanan AB Komisyonu ve üye ülke temsilcileri, göçmenlerin, Fransa, Almanya, İspanya, Lüksemburg, Portekiz ve Romanya arasında pay edileceğini açıkladı. Ancak bu karar da Salvini'nin ısrarını kırmaya yetmedi. Gemiden yalnızca çocuk ve yaşlıların inmesine izin verilirken, 103 göçmen son derece güç koşullarda beklemeye devam etti.

Gün içinde göçmenlerin Lampedusa adasına yüzerek gidebilmek için, can kurtarma yeleği dahi olmaksızın kendisini sulara atmasının ardından kurtarma ekibi bu göçmenleri yakalayarak yeniden gemiye aldı. Ancak 15 göçmen bu hareketi tekrar ederek adaya yüzmeye başlayınca İtalyan sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalanarak adaya götürüldü.

İtalya-İspanya restleşmesi

Open Arms gemisinin, Twitter hesabı üzerinden "Durum artık kontrolden çıktı" mesajını paylaşması üzerine İspanya hükümeti, ses tonunu yükselterek İtalyan hükümetini kınadı.

İtalya hükümeti ise, İspanya'dan Open Arms gemisini karar sularından çekmesini istedi ve İtalyan güvenlik güçlerinin göçmenleri İspanya'ya ancak bu koşulda getirebileceği yanıtını verdi.

İspanya hükümeti Open Arms'a İspanya kara sularına gelmeleri önerisinde bulundu. Ancak Open Arms ekibi, hem göçmenlerin hem de tüm ekibin yaşamını tehlikeye atacağı için teklifi geri çevirdi.

Bunun üzerine İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, askeri bir geminin göçmenleri kurtarmak için Lampedusa açıklarına gideceğini duyurdu.

Bu duyurudan bir kaç saat sonra İtalyan savcı gemiye el konulması talimatını verdi.

Vira Haber