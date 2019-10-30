İtalya'dan Ocean Viking gemisine izin çıktı

İtalya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Malta, Almanya, Fransa ve İtalya'nın geçen ay Valetta’da vardığı geçici yeni dağıtım sistemine yönelik uzlaşı doğrultusundaki sürecin sonuçlandığı belirtilerek, Ocean Viking’in yarın Pozzallo Limanı'na yanaşacağı duyuruldu.

Açıklamada, 104 göçmenden 70'inin Almanya ve Fransa tarafından paylaşılacağı belirtildi.

Ocean Viking gemisi, 10 günü aşkın süredir, 104 göçmenle İtalya’nın Linosa Adası'yla Malta arasındaki uluslararası sularda güvenli liman çağrısına yanıt bekliyordu. SOS Akdeniz de sabah saatlerinde Twitter’dan, Ocean Viking için bir an önce 'güvenli liman' çağrısı yapmıştı.

Bu arada, Ocean Viking, İtalya’da siyasileri de ikiye böldü. İktidar ortağı sol eğilimli Demokratik Parti ve İtalia Viva Partisi yetkilileri, göçmenlerin denizde bekletilmesinin hoş görülemeyeceğini belirtti.

Ana muhalefetteki aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini ise Fransız STK’lere ait Norveç bayraklı geminin İtalya’ya yanaşmasının kabul edilemez olduğunu, mevcut hükümetle İtalya’ya gelen göçmenlerin sayısının arttığını ifade etti.

Bu arada Akdeniz'de göçmen kurtarma faaliyetlerine katılan Fransız sivil toplum kuruluşları (STK) Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF) ve SOS Akdeniz'e ait Ocean Viking gemisinin 104 düzensiz göçmenle denizdeki güvenli liman bekleyişi sürüyor.

SOS Akdeniz'in Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, denizdeki bekleyişi 11. gününe giren Ocean Viking için Avrupalı devletlere güvenli liman çağrısında bulunuldu.

Ocean Viking'in son günlerde Akdeniz'in ortasında çizdiği gelgitli rotasının yer aldığı harita görüntüsü yayımlanan paylaşımda, kurtarılan 104 kişinin 10 günü aşkın süredir denizde mahsur kaldığı vurgulandı.

İtalya'da ağustos ayındaki hükümet krizinde, göç karşıtı aşırı sağcı partinin iktidardan uzaklaşması sonrasında, göç politikasında önceki dönemin aksine göçmenleri kurtaran STK gemilerine daha az zorluk çıkarılıyordu.

La Repubblica gazetesinin haberine göre, Ocean Viking gemisinin, ağustostan sonraki üç kurtarma operasyonunda kurtardığı göçmenleri çok beklemeden 2-3 gün içinde tahliye ettiği, bu kez 10 günü de aşan şekilde bekletilmesinin ve izin verilmemesinin bir ilk olduğu belirtildi.

Akdeniz'deki düzensiz göçmen ve STK sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Söz konusu rotada, kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden STK'ler, kurtardıkları göçmenleri "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" gerekçesiyle en yakın liman olan Trablus'a götürmüyor.

Düzensiz göçmenleri, coğrafi olarak bölgeye en yakın güvenli yer olan İtalya ve Malta'ya taşımak isteyen STK'ler, iki ülkenin bu kişileri kabul etmeye yanaşmaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıyordu.

İtalya'da ağustosta yaşanan hükümet değişikliğinde göç karşıtı aşırı sağcı partinin yerine sol partilerin gelmesi, ülkenin düzensiz göç politikasında ağustos öncesine göre yumuşamaya yol açmıştı.

İtalya ve Malta, son dönemde AB'den düzensiz göçle mücadelede daha fazla dayanışma görmeyi bekliyor.

Vira Haber