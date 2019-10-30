Tuna içinde tuttuklarını tuvale aktararak sesini duyurdu

Tuna Taşkın 15 yaşında çok özel bir çocuk. Uzakyol Başmühendisi olan babası Süleyman Tuba Taşkın deniz kariyerini sonlandırarak kendini oğluna adayarak onun resim yeteneğini keşfetti. Tuna içinde tuttuklarını tuvale aktararak ilk sergisini açtıktan sonra şimdide eserlerini Yalovalı sanatseverlerle buluşturdu.

Yalova Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen "otizm farkındalık programı" çerçevesinde Süleyman Tuna Taşkın’ın eserlerinden oluşan resim sergisi açıldı ve otizm konulu bir panel düzenlendi.

Programa, Cumhuriyet Halk Partisi Yalova İl Başkanı Nur Koçak, Yalova Belediye Başkan vekili Cem İnce, Kent konseyi başkanı İsmail Mutlu, Belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Yalova Üniversitesi Öğretim görevlileri ve pek çok davetli katıldı.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve Yalova Valisi Muammer Erol, şehir dışında bulunmaları sebebi ile programa katılamayacaklarını Tuna'yı kutlayıp başarılarının devamını dilediklerini ilettiler.

Süleyman Tuna Taşkın’ın yeteneği 9 yaşında ailesinin keşfiyle ortaya çıktı. Resim yapma konusunda yetenekli olduğu ortaya çıkan Tuna’yı ailesi bu konuda destekledi ve kendini geliştirmesinde yardımcı oldu. İçinde tuttuklarını tuvale aktararak gelişme sağladı. Süleyman Tuna Taşkın şimdi üzerinde 5 yıldır çalışarak yaptığı eserlerini İstanbul’un ardından Yalova’da da sergilemeye başladı.

Otizmli evlat yetişmenin öneminin farkında olan bir aileye sahip olması Tuna’nın en büyük şansı oldu. Uzakyol Başmühendisi olan babası Süleyman Tuba Taşkın deniz kariyerini sonlandırarak eşi İpek Taşkın ile birlikte kendilerini çocuklarının geleceğine adadılar. Bilinçli bir şekilde çocuklarıyla ilgilenmelerinin sonucu olarak Tuna 15 yaşında İlk sergisini İstanbul'da gerçekleştirdi ve Süleyman Tuna Taşkın’ın resimlerinden oluşan sergi ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

Sergi açılışının ardından Yalova Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurten Anıl moderatörlüğünde “Otizm” konulu bir panel düzenlendi.

Panelin açılış konuşmasını yapan Nurten Anıl, “Otizme dikkat çekmek, otizmi erken fark edebilmenin önemini anlatmak için buradayız. Burada bulunanların bir kişiyi dahi bilgilendirmesi önemli. Burada konuşulanların paylaşılması ile otizm farkındalığın dalgalar halinde yayılacağına inanıyorum. Çünkü otizm sıfır üç yaş içerisinde fark edilebilirse çocuğa ulaşmanın daha kolay olabileceğini, çocuğun yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda eğitilebileceğini biliyoruz. Tıpkı Otizmli ressamımız Süleyman Tuna taşkın da olduğu gibi.

Kaynaştırma eğitimlerinin de önemini vurgulamak istiyorum. Çocuklarımızın kendilerinden farklı düşünen, kendilerinden farklı olan çocuklarla bir arada olarak, empati kurup ilerde daha insani duygularla çevresine yaklaşacağına inancım tamdır. Otizm tanısı konulan bir çok ünlü ve dahiyi de biliyoruz. Albert Einstein, Nikola Tesla, İsaac Newton, Düşünür Kafka gibi bir çok isim gibi belki bir gün Tuna’yı da çok ünlü bir ressam olarak tarih sayfalarında görebiliriz.” dedi.

Panelde; Otizm nedir? Otizmin belirtileri nelerdir? Otizm de erken müdahale neden önemlidir? Tanı konma sürecinden sonra nasıl bir yol izlenmelidir? Otizm ile tanışan aile ne hisseder? Otizmli bireyin sanatsal yönlerini keşfetmek, konularına değinildi.

Özel eğitim öğretmeni, üç yaşından beri Tuna'nın öğretmenliğini yapan, Panelist Bircan Tavas konuşmasında, otizm de erken tanının çok önemli olduğunu yüzde yetmişinde zeka seviyesinde gerileme olabilecekken yüzde 20 sinde normal düzeyde olabileceğini, yüzde onunda ise üstün zekalı durumunun görüldüğünü belirtti.

Otizmin doğuştan gelen, ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan, sözel ve fiziksel iletişimi engelleyen, karmaşık bir nöro gelişim bozukluğu olduğuna dikkat çeken Panelist Bircan Tavas, “Otizmli bireylerde, göz teması eksikliği, bazı nesnelere bağlılık, sessiz kalma, zeka özürlü olma, durmadan el çırpma, ya da sallama gibi ciddi bozukluklar görülebilir.

Otizmli bireyler sıra dışı sosyal yaklaşımlar gösterebilirler. Otizmli çocuklara erken müdahale ile kendi hayatlarını sürdürebilecek kadar beceriler kazandırılabilir.” diye konuştu.

“Otizmle tanışan aile ne hisseder?” Konusunda ise Tuna'nın annesi İpek ve babası Süleyman Taşkın çifti çocuklarına Otizm tanısı konulduğu zaman yaşadıkları duyguları katılımcılarla paylaştı.

İpek ve Süleyman Taşkın çifti anne ve baba olarak birbirlerine her zaman destek olduklarını çocuklarının her zaman yanında olduklarını söylediler. En büyük şanslarının iyi bir öğretmene rastlamak olduğuna değinen Tuna'nın annesi İpek ve babası Süleyman Taşkın, sosyal hayatta birçok güçlükle karşılaştıklarını insanların onlara duyarsızca ve kötü davrandıklarını söyledi.

Tüm insanlardan duyarlı olmalarını ve kendilerini anlamalarını istediklerini belirten İpek ve Süleyman Taşkın çifti, “Hayatımız zaten yeterince zor. Daha da zorlaştırılmasın. Tek isteğimiz budur.” diye konuştu.

Resim öğretmeni Ebru Durgun ise, Otizmli Ressam Süleyman Tuna Taşkın’la ilk tanıştığından bu yana oldukça ilerleme kaydettiğini belirterek Süleyman'ın boyalarını, yapacağı resimlerini, renklerini, fırçalarını kendisi seçtiğini, hatta bazı nesneleri araç olarak kullanabildiğini belirtti.

Durgun, “Bu gibi özel çocuklarımızın Özel yetenekleri keşfedildikten sonra, yönlendirilmesi ile hayata tutunabilen özgüveni yerine gelen ve kendini idame edebilen bireyler haline gelmesini sağlayabiliriz.” dedi.

Vira Haber