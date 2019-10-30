Bağdadi'yi denize gömmüşler

ABD'li yetkililer, Bağdadi'nin cansız bedeninden geriye kalanların denize gömüldüğünü açıkladı.

ABD'li yetkililerden yapılan açıklamaya göre, pazar gece saatlerinde İdlib'in Barişa bölgesinde öldürüldüğü belirtilen terör örgütü IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi denize gömüldü.

Yetkililer, törenin nerede düzenlediği ya da ne kadar sürdüğü konusunda herhangi bir bilgi vermedi.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, basın brifinginde, Bağdadi'nin cesedinden "uygun şekilde kurtulduklarını" dile getirmişti.

Bağdadi’nin cesedinin operasyon bölgesinden alınıp ABD’ye ait bir üsse DNA testi için götürüldükten sonra cesedin kalıntılarına ne olduğu tartışma konusuydu. Yetkili, cesedin yeri ve gömülme şekline ilişkin detayları paylaşmayacağını ifade etti. Önceki gün Bağdadi’ye yönelik operasyona ilişkin detayları paylaşan ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Bağdadi’nin cesedinin kalıntılarının uluslararası savaş hukukuna uygun bir şekilde imha edildiğini ifade ederken, bu konuda daha fazla bilgi paylaşmaktan kaçınmıştı.

Bağdadi, ABD Özel Kuvvetleri’nin 8 helikopterle İdlib’in kuzeyinde düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti. ABD Başkanı Donald Trump, Bağdadi’nin bulunduğu evin altındaki tünellerden ucu kapalı olanlardan birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki üç çocuğuyla birlikte öldüğünü açıklamıştı.

Vira Haber