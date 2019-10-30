ASELSAN yine BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde
ASELSAN, BIST'in, sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerini benimseyen, bu alanlarda fark yaratan şirketlerin yatırımcılarca ayırt edilebilmesi amacıyla başlattığı sürdürülebilirlik endeksinde aralıksız altıncı kez yer aldı.
A+A-
Aselsan’dan yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul(BIST)'un endeks için iş birliği yaptığı Londra merkezli bağımsız araştırma kuruluşu, firmaların kurumsal yönetim, çevre duyarlılığı, sosyal sorumluluk, etik ilkeler, insan hakları, istihdam uygulamaları, iş sağlığı ve güvenliği, tedarik zinciri gibi önemli alanlarda yürüttükleri sürdürülebilir faaliyetleri inceliyor ve değerlendiriyor.
Böylece gün geçtikçe önemi artan ve hatta bazı kurumsal yatırımcılar nezdinde en önemli yatırım kriteri haline gelen sürdürülebilirlik konusunda başarılı şirketlere yatırım yapılmasını sağlayacak bir araç oluşturuluyor. Ayrıca şirketlerin bu konuda kendilerini geliştirebilmeleri için çeşitli göstergeler sunuluyor.
Vira Haber
Bu haber toplam 199 defa okunmuştur
Etiketler : Aselsan, savunma sanayi, Borsa İstanbul, BIST
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.