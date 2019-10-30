ASELSAN yine BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde

Aselsan’dan yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul(BIST)'un endeks için iş birliği yaptığı Londra merkezli bağımsız araştırma kuruluşu, firmaların kurumsal yönetim, çevre duyarlılığı, sosyal sorumluluk, etik ilkeler, insan hakları, istihdam uygulamaları, iş sağlığı ve güvenliği, tedarik zinciri gibi önemli alanlarda yürüttükleri sürdürülebilir faaliyetleri inceliyor ve değerlendiriyor.

Böylece gün geçtikçe önemi artan ve hatta bazı kurumsal yatırımcılar nezdinde en önemli yatırım kriteri haline gelen sürdürülebilirlik konusunda başarılı şirketlere yatırım yapılmasını sağlayacak bir araç oluşturuluyor. Ayrıca şirketlerin bu konuda kendilerini geliştirebilmeleri için çeşitli göstergeler sunuluyor.

Vira Haber