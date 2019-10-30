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GMO “Cumhuriyet Kokteyli” düzenledi

GMO “Cumhuriyet Kokteyli” düzenledi

Gemi Mühendisleri Odası, Cumhuriyetimizin 96. yılını, üyeleri, aileleri ve sivil toplum kuruluşları ile kutladı.

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Kutlamalar 29 Ekim 2019 Salı günü saat 13:00 başladı. Tuzla sahil tören alanında, sivil toplum kuruluşları ve halkımızla birlikte, saygı duruşu, istiklal marşı ardından Atatürk anıtına çelenk takdim edildi.

Kutlamalar, Saat 19:00’da Gemi Mühendisleri Odası’nın düzenlendiği “Cumhuriyet Kokteyli”  ile devam etti. Gemi Mühendisleri Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleşen kokteyle, Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, Sivil Toplum Kuruluşları Tuzla Platformu temsilcileri, GMO üyeleri ve aileleri iştirak etti.

Kokteyl, toplu fotoğraf çekimi ardından sona erdi.

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Vira Haber

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