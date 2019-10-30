Mega Yacht Transport Avrupa ofislerini arttırıyor

Uluslararası nakliyede denizcilik alanında yat-tekne, askeri hücum botları ve servis botlarının anahtar teslim nakliye süreçlerini gerçekleştiren Mega Yacht, 2018 yılında bir önceki yıla göre ticaret hacmini yüzde 20 artırdı. Dünya Gazetesi’nin haberine göre Mega Yacht firması Satış Direktörü ve Firma Ortağı Ömer Uçar, yakaladıkları ivmeyi devam ettirmek istediklerini ifade ederek, “2019’da da iş kapasitemiz bir önceki yılın Ağustos ayına göre artırdık” dedi.

“200’e yakın tekneye karada depolama hizmeti veriyoruz”

Butik bir hizmetle anahtar teslim uluslararası tekne nakliyesi yaptıklarına dikkat çeken Uçar, “Dünya’da bu hizmeti veren tek Türk firmasıyız. Firmamız Türk ve yabancı menşeli tersanelerin lojistik çözüm ortağıdır. Dünya çapında 24 acentemiz ve yaklaşık 150 kişilik bir çalışma ekibiyle dünyanın birçok noktasına kesintisiz taşıma hizmeti gerçekleştiriyoruz. Amerika ve Hollanda’daki depolarımız 30 feet’ten 70 feet’e kadar toplamda 200’e yakın tekneye karada depolama hizmeti veriyor” bilgisini verdi. İhracat konusunda ana pazarlarının Amerika ve Avrupa olduğunu ifade eden Uçar, bu pazarlarda daha fazla yer almak adına 2020 senesinde Avrupa’da ofisler açacaklarını belirtti.

2019’un ilk iki çeyreğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uçar, “İlk iki çeyrekte, deniz taşıtlarının nakliyesi oldukça hızlı ve yoğundu. Daha çok 70 feet ve üzeri deniz taşıtlarının nakliyesi gerçekleştirildi” şeklinde konuştu. Yıl sonu hedeflerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Uçar, “Ticari faaliyetlerimizin en yoğun olduğu bölgelerde operasyon ofislerimizi ve teknik ekibimizi arttırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Yurt dışındaki tersaneler ile ortak projeler geliştirilmeli”

Mega Yacht Transport firması Sigorta ve Operasyonlar Direktörü İren Arıcı ise Türkiye’de hem yat hem de servis botlarına yönelik tersane yatırımlarının devam etmesi için ortak projelerin geliştirilmesi gerektiğine işaret ederek, “Bu konuda ilgili bakanlıklar aracılığıyla yurt dışındaki tersanelerle ortak projeler geliştirilmeli. Mega yat üretiminde ve dünya pazarındaki eski yerimizi yakalamamız gerekir, bunun için de hem özel sektörün hem de ilgili kamu kuruluşlarının acilen bir araya gelip bir çalıştay düzenlemesi önem arz ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Vira Haber