İtalyan Tasarım Günleri Galataport İstanbul Mekân Sponsorluğunda Gerçekleşiyor

Bu yıl dördüncü kez düzenlenen İtalyan Tasarım Günleri 2020'nin (IDD’20) çekimleri, Galataport İstanbul’da gerçekleştirilecek. Etkinliğin teması ‘Geleceği Çizmek, Gelişim, İnovasyon, Sürdürülebilirlik ve Güzellik’ olarak belirlendi.

100 ÜLKEDE EŞ ZAMANLI OLARAK ORGANİZE EDİLİYOR

Pandemi nedeniyle ertelenen İtalyan Tasarım Günleri 2020, 5 Kasım - 15 Aralık tarihlerinde ilk defa dijital olarak gerçekleştiriliyor. Etkinlik; İtalyan Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanlıkları tarafından 100’den fazla büyükelçilik ve konsoloslukla aynı anda organize ediliyor. İtalyan Tasarım Günleri; İstanbul İtalya Başkonsolosluğu ile İstanbul İtalyan Kültür Merkezi ev sahipliğinde ve Galataport İstanbul’un mekân sponsorluğunda, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve Yıldız Teknopark iş birliği ile hayata geçecek.

İtalya, İzmir ve Ankara Konsolosluklarının da katılımı ile gerçekleştirilecek 11 panelde toplam 40 panelist konuk olacak. Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Dr. Mimar Pınar Sipahi’nin Galataport İstanbul’dan gerçekleştireceği oturumların yanı sıra, dünyaca ünlü mimar ve küratör Prof. Luca Molinari de panellere Milano’dan moderatörlük yapacak. İtalyan Tasarım Günleri’nin konuşmacıları arasında The One Atelier’den Anna Masello, Gambardella Architetti’den Simona Ottieri, Istituto Europeo di Design’dan (IED) Carlo Branzaglia ve Studio Giulio Iacchetti’den Giulio Iacchetti, Maserati’nin baş tasarımcısı Giovanni Ribotta ile ünlü fotoğrafçı ve yönetmen Francesco Carrozzini de bulunuyor.

Dijital ortamda yayınlanacak panellerde İtalyan tasarımcılara, moda tasarımcısı Arzu Kaprol, mimar Han Tümertekin ve Alper Derinboğaz, tasarımcı Neslihan Işık, küratör Efe Korkut Kurt ve kreatif danışman Can Remzi Ergen gibi başarılı isimler eşlik edecek. Organizasyon dahilinde üniversite öğrencilerine yönelik de iki tasarım yarışması düzenleniyor.

ERDEM TAVAS GALATAPORT İSTANBUL’U ANLATACAK

Etkinliğe Galataport İstanbul Genel Müdürü Erdem Tavas da konuşmacı olarak katılacak. YTÜ Öğretim Üyesi mimar Pınar Sipahi ile Luca Molinari’nin yöneteceği oturum, 9 Kasım’da etkinliğin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. Panele Tavas’ın yanı sıra otomotiv mühendisi Alp Tekin Ergenç, Gemi İnşaat Mühendisi Ensar Çabuk ve Maserati baş tasarımcısı Giovanni Ribotta da katılacak.

İSTANBUL’UN YENİ KÜLTÜR-SANAT VE TASARIM MERKEZİ

Galataport İstanbul tamamlandığı zaman şehrin yeni sanat, tasarım ve kültür merkezi olacak. Sahasında barındırdığı İstanbul Modern ve Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi ile çağdaş sanatın Türkiye’deki en iyi örneklerine ev sahipliği yapacak olan proje kapsamında peyzaj düzenlemesi hayata geçirilen tarihi Tophane Meydanı da İstanbul’un ilk müze meydanı olacak. Meydan, yıl boyunca kültür-sanat, tasarım ve moda gibi pek çok alanı içeren renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

‘YENİ NORMAL’E UYGUN AÇIK HAVA KONSEPTİ

Galataport İstanbul projesinde çok özel bir tasarım dili benimsendi. Proje,pandemi sürecinde ortaya çıkan “yeni normal”e uygun olarak; geniş alanları ve açık alan konsepti sayesinde, sosyal mesafelerin korunmasına imkân veren bir mimariye sahip olacak. Engelli dostu ve düşük katlı yapıları, mahalle konseptinde ve bölgenin tarihi dokusuyla uyum içindeki mimarisi, alternatif ulaşım olanakları gibi birçok özelliği ile sağlıklı ve güvenli bir çalışma, alışveriş, konaklama ve yeme-içme deneyimi sunacak.

Vira Haber